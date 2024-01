Playoffs da NFL: veja quais times chegam como favoritos segundo casas de apostas

No próximo sábado, 13, começam os playoffs da NFL. Ao longo do fim de semana, 12 equipes se enfrentam com o objetivo de manter vivo o sonho de chegar ao Super Bowl LVIII, que será disputado no dia 11 de fevereiro, em Las Vegas.

Para o Wild Card, como é chamada a primeira rodada de mata-mata da liga, as casas de apostas acreditam na superioridade dos mandantes, visto que as projeções apontam para o avanço de quatro dos seis times que sediam jogos no fim de semana.

Os confrontos foram definidos no último domingo, 12, com as partidas da semana 18, última do calendário da temporada regular, e colocam frente a frente Houston Texans x Cleveland Browns; Kansas City Chiefs x Miami Dolphins; Buffalo Bills x Pittsburgh Steelers; Dallas Cowboys x Green Bay Packers; Detroit Lions x Los Angeles Rams; e Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles.

Para os duelos disputados no próximo domingo, 14, e na próxima segunda-feira, 15, as plataformas Casa de Apostas, Esportes da Sorte, Galera.bet, Onabet, Bet7k e Odds&Scouts apresentam as seguintes cotações:

Buffalo Bills x Pittsburgh Steelers

Bet7k - Buffalo Bills 1.15 x Pittsburgh Steelers 5.40

Casa de Apostas - Buffalo Bills 1.16 x Pittsburgh Steelers 4.86

Esportes da Sorte - Buffalo Bills 1.17 x Pittsburgh Steelers 5.14

Galera.bet - Buffalo Bills 1.20 x Pittsburgh Steelers 5.00

Onabet - Buffalo Bills 1.15 x Pittsburgh Steelers 4.60

Odds & Scouts - Buffalo Bills 1.20 x Pittsburgh Steelers 5.00

O Buffalo Bills recebe o Pittsburgh Steelers em casa e aparece com o maior favoritismo da rodada. O time liderado por Josh Allen vem de uma vitória dramática contra o rival de divisão Miami Dolphins e com isso também ganhou o direito de jogar em casa com o título da AFC Leste. Os visitantes também chegam no confronto após uma vitória sobre o rival Baltimore Ravens, mas viram TJ Watt, o principal jogador da equipe e candidato a defensor do ano, sair machucado da partida. O jogador não deve jogar no próximo domingo.

Dallas Cowboys x Green Bay Packers

Bet7k - Dallas Cowboys 1.26 x Green Bay Packers 3.80

Casa de Apostas - Dallas Cowboys 1.27 x Green Bay Packers 3.58

Esportes da Sorte - Dallas Cowboys 1.28 x Green Bay Packers 3.72

Galera.bet - Dallas Cowboys 1.28 x Green Bay Packers 3.90

Onabet - Dallas Cowboys 1.23 x Green Bay Packers 3.60

Odds & Scouts - Dallas Cowboys 1.28 x Green Bay Packers 3.90

Também no domingo (14), o Dallas Cowboys recebe o Green Bay Packers para mais um duelo de um dos maiores clássicos da NFL. A equipe da casa é a favorita para o confronto, muito por conta do bom desempenho ofensivo que apresentou jogando no Texas, apresentando o melhor ataque da competição. Do outro lado, Green Bay aposta na juventude do quarterback Jordan Love e no retrospecto recente positivo contra os Cowboys.

Detroit Lions x Los Angeles Rams

Bet7k - Detroit Lions 1.51 x Los Angeles Rams 2.50

Casa de Apostas - Detroit Lions 1.53 x Los Angeles Rams 2.41

Esportes da Sorte - Detroit Lions 1.55 x Los Angeles Rams 2.47

Galera.bet - Detroit Lions 1.57 x Los Angeles Rams 2.50

Onabet - Detroit Lions 1.50 x Los Angeles Rams 2.40

Odds & Scouts - Detroit Lions 1.57 x Los Angeles Rams 2.50

No último jogo do domingo (14), o Detroit Lions recebe o Los Angeles Rams em um dos duelos mais equilibrados desse Wild Card. O jogo será no horário nobre e exibirá a volta do quarterback Matthew Stafford à Detroit pela primeira vez após jogar pelos Lions durante 12 anos. O time da casa chega como o favorito após um ano muito sólido no ataque terrestre e aéreo, porém os Rams chegam para o confronto sendo o time mais quente da NFL nas últimas semanas, somando sete vitórias nos últimos oito jogos.

Tampa Bay Buccaneers x Philadelphia Eagles.

Bet7k - Tampa Bay Buccaneers 2.25 x Philadelphia Eagles 1.62

Casa de Apostas - Tampa Bay Buccaneers 2.17 x Philadelphia Eagles 1.64

Esportes da Sorte - Tampa Bay Buccaneers 2.22 x Philadelphia Eagles 1.67

Galera.bet - Tampa Bay Buccaneers 2.25 x Philadelphia Eagles 1.70

Onabet - Tampa Bay Buccaneers 2.20 x Philadelphia Eagles 1.60

Odds & Scouts - Tampa Bay Buccaneers 2.25 x Philadelphia Eagles 1.70

No último jogo de Wild Card, o Tampa Bay Buccaneers recebe o Philadelphia Eagles, na Flórida. Tampa é um dos dois times que mesmo sendo mandante não é considerado favorito para o confronto. A equipe chega aos playoffs com o pior recorde entre os participantes e talvez tenha atingido o seu limite. Do outro lado, após um início de temporada avassalador, os Eagles não vivem boa fase. A franquia ganhou somente um dos últimos seis jogos e pode chegar para a partida na segunda-feira (15) sem o seu melhor recebedor, por conta de lesão, e com o seu quarterback jogando machucado.