Time da NFL oferece dinheiro a voluntários que removerem neve de dentro do estádio

O time de futebol americano Buffalo Bills fez uma proposta a seus torcedores nesta sexta-feira. Nas redes sociais, o anúncio é claro: torcedores dispostos a removerem voluntariamente a neve de dentro do estádio da equipe, para o jogo de domingo contra o Pittsburgh Steelers, receberão US$ 20 por hora.

We’re going to need some shovelers to get @HighmarkStadm ready for Sunday!

How you can help: https://t.co/Wvx1Pa1ILo pic.twitter.com/G6WcRiYofJ

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 12, 2024