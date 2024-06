Phryges: conheça as mascotes das Olimpíadas de Paris 2024

Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, as mascotes desempenharão um papel crucial na promoção dos valores e do espírito do evento. Conhecidas como Phryges, essas mascotes foram inspiradas no gorro frígio, um símbolo histórico de liberdade e revolução na França.

O gorro frígio tem uma longa história, sendo usado desde os tempos da Revolução Francesa e frequentemente associado à figura de Marianne, símbolo da República Francesa. O objeto representa liberdade, inclusão e a capacidade de lutar por grandes causas, tornando-o um símbolo apropriado para os Jogos de 2024​.

Desde que Shuss, uma mascote vermelha, azul e branca em esquis, apareceu nos Jogos Olímpicos de Inverno Grenoble 1968, mascotes têm sido embaixadoras divertidas e festivas do Movimento Olímpico.

1 /4 Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 (Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024)

2 /4 La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar (La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar)

3 /4 Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020 (Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020)

4/4 Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos (Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos)

Duas Phryges

As Phryges são duas: a Phryge Olímpica e a Phryge Paralímpica. A Phryge Olímpica é caracterizada por sua mente metódica e charme sedutor, simbolizando estratégia e planejamento. Ela representa os atletas olímpicos que precisam medir todos os parâmetros para alcançar seus objetivos.

Por outro lado, a Phryge Paralímpica é descrita como espontânea e cheia de energia, utilizando uma prótese que destaca a inclusão e celebra a diversidade nos esportes. Esta mascote é um modelo de superação e entusiasmo, sempre pronta para encorajar e apoiar os atletas paralímpicos.

A escolha de mascotes baseadas em um ideal, em vez de animais, marca uma abordagem inovadora para os Jogos. Elas têm a missão de liderar uma revolução através do esporte, demonstrando ao mundo que o esporte pode transformar vidas e merece um lugar central na sociedade. Este enfoque busca inspirar as pessoas a adotar um estilo de vida mais ativo e a valorizar os benefícios do esporte.

Inclusão e diversidade

Além de promover os Jogos, as Phryges também destacam a importância da inclusão e da diversidade. A Phryge Paralímpica, com sua prótese visível, envia uma mensagem poderosa sobre a aceitação e a celebração das diferenças. Esta representação é essencial para promover uma imagem positiva dos atletas com deficiência e reforçar os valores de igualdade e inclusão dos Jogos Paralímpicos.

Com a missão de inspirar a França e o mundo a se movimentarem, as Phryges não são apenas mascotes, mas embaixadoras de uma causa maior. Através de suas aparições e interações, elas lembram ao público que o esporte tem o poder de unir, transformar e melhorar a sociedade. Com um design cuidadoso e um simbolismo profundo, as mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 prometem deixar uma marca duradoura, celebrando a liberdade, a inclusão e o poder transformador do esporte.