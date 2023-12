Pergunta do milhão: veja a resposta final do 'Quem Quer Ser um Milionário'

O quadro "Quem quer ser um Milionário" do Domingão, programa apresentado por Luciano Huck, teve seu primeiro vencedor neste domingo, 10. A jornalista Julie Dutra, de 38 anos, conseguiu responder as 15 perguntas do milhão.

Para vencer a competição, ela precisou responder a pergunta: "Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958, usando a camisa número:" As opções eram A: 10 B: 11 C: 17 D: 18

Julie tinha uma ajuda para utilizar e ligou para sua amiga para responder a questão. A resposta era a alternativa A: 10.

Qual número da camisa de Pelé na Copa de 1958?

Com apenas 17 anos, Pelé já usava a camisa 10 na Copa do Mundo de 1958. Na ocasião, a jovem promessa não era titular absoluto e assumiu a titularidade na fase final da competição.

Na Copa, Pelé fez ao todo seis gols e até o momento é o jogador mais jovem a ser campeão de uma Copa do Mundo. O maior de todos os tempos ainda ganharia mais duas Copas, em 1962 e 1970.