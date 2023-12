Jogos de hoje, segunda-feira, 11; onde assistir e horários

O jogo do Al Shabab contra o Al Nassr e a disputa entre Al Hilal e Al Taawon pela Copa do Rei Saudita, e outros campeonatos da La Liga são destaques do futebol desta segunda-feira, 11.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

La Liga

17h - Rayo Vallecano x Celta de Vigo - Star+

Campeonato Italiano

14h30 - Empoli x Lecce - Star+

16h45 - Cagliari x Sassuolo - Star+

Copa do Rei Saudita

11h45 - Al Hilal x Al Taawon

15h - Al Shabab x Al Nassr

Onde irá transmitir o jogo do Celta de Vigo hoje ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 17h entre Rayo Vallecano x Celta de Vigo terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas é o jogo do Empoli hoje?

O jogo desta segunda-feira às 14h30 entre Empoli x Lecce terá transmissão ao vivo no Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Cagliari no Campeonato Italiano ?

O jogo Cagliari x Sassuolo terá transmissão ao vivo na Star+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+