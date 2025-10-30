Marketing

EXCLUSIVO: Ambev substitui Heineken e assume Champions League em 2027

Fonte ouvida pela EXAME confirmou o acordo de patrocínio que fará a Ambev substituir a cervejaria holandesa após 30 anos; marcas ativadas ainda não foram definidas

Com a Champions League, a Ambev amplia sua presença global no futebol e reforça o portfólio de marcas premium, como Stella Artois, Corona e Spaten (Cervejaria Ambev/Divulgação)

Juliana Pio
Juliana Pio

Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19h23.

Última atualização em 30 de outubro de 2025 às 19h37.

Pela primeira vez em três décadas, a principal competição de clubes da Europa terá uma nova cervejaria como patrocinadora oficial. A AB InBev, grupo global ao qual pertence a Ambev, está em fase final de negociação com a UC3, joint venture formada pela UEFA e pelos principais clubes europeus, para substituir a Heineken como parceira de cerveja das competições masculinas da entidade a partir de 2027.

O acordo, confirmado por fonte ouvida pela EXAME, representa um marco: será a primeira vez que uma cervejaria de origem brasileira exibirá seu nome em um dos torneios mais assistidos do mundo. Além da exposição global, o contrato garante à Ambev o direito de explorar a imagem e a marca da Champions League, com ativações locais de suas cervejas premium. Ainda não há definição sobre quais marcas do portfólio da Ambev serão utilizadas na competição.

O movimento reforça a trajetória da companhia no futebol, território em que a companhia, dona de marcas como Brahma, Stella Artois, Corona e Spaten, construiu uma longa história como patrocinadora e promotora de eventos esportivos. No Brasil, suas marcas têm histórico de apoio a campeonatos nacionais e à Seleção Brasileira.

O novo patrocínio coincide com um momento estratégico para a companhia. Balanço divulgado nesta quinta-feira, 30, mostra que as vendas do portfólio premium cresceram 15% no último trimestre, impulsionadas por Stella Artois, Corona e Spaten. O avanço reflete uma estratégia de diversificação de portfólio para atender diferentes perfis e ocasiões de consumo.

Com a entrada na Champions League, a empresa dá um novo passo na expansão internacional de suas marcas e amplia as oportunidades de conexão com os consumidores, agora em um território que une duas de suas principais frentes, cerveja e futebol.

Segundo reportagem do New York Times, a Heineken, segunda maior cervejaria do planeta, está associada à Champions League desde 1994 e ainda tem dois anos restantes em seu contrato mais recente, de três anos, avaliado em €120 milhões por ano. Mas, ainda conforme o jornal, a AB InBev, com sede na Bélgica, teria oferecido €200 milhões anuais por um contrato de seis anos, com início em 2027 — um aumento de 66% em relação ao valor atual pago pela cervejaria holandesa.

Entenda o novo patrocínio da Champions League

Quem entra e quem sai

Após 30 anos, a Heineken deixará de ser a patrocinadora oficial de cerveja da UEFA Champions League. A AB-InBev, dona de marcas como Budweiser, Corona e Stella Artois (e do grupo Ambev no Brasil), negocia em caráter exclusivo para assumir o posto a partir de 2027.

Valores do acordo

De acordo com o The New York Times, a AB-InBev ofereceu €200 milhões por ano (cerca de R$1,2 bilhão) por um contrato de seis anos (2027–2033) — valor 66% superior ao atual acordo da Heineken, que paga €120 milhões anuais e termina em 2026.

Mudança histórica

A Heineken patrocina a Champions League desde 1994. A substituição encerra uma parceria de três décadas que ajudou a consolidar o torneio como uma das marcas esportivas mais fortes do mundo.

Nova estrutura comercial da UEFA

O acordo é o primeiro fechado pela UC3, joint venture criada entre a UEFA e os principais clubes europeus para gerir os direitos comerciais das competições masculinas. A negociação foi conduzida pela Relevent Football Partners, agência americana que também representa ligas como Bundesliga, La Liga e English Football League.

Presença global da AB-InBev

A AB-InBev é parceira oficial da FIFA desde 1986 e do Comitê Olímpico Internacional, além de ter sido a cerveja oficial da Premier League (2019–2024) e do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

Contexto

A UC3 foi lançada em 2025, fortalecendo a relação entre a UEFA e os clubes após a crise da Superliga Europeia. O contrato com a AB-InBev é o primeiro grande acordo comercial firmado sob esse novo modelo de gestão.

