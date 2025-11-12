Esporte

Jogos de quarta-feira, 12 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta-feira online e na TV por assinatura

Os jogos desta quarta-feira, 12 de novembro, incluem grandes confrontos no futebol nacional e internacional. O destaque fica por conta das partidas da Champions League Feminina, Copa do Brasil sub-20 e Campeonato Paulista Feminino.  Confira os jogos e onde assistir ao vivo:

Champions League Feminina:

  • 14h45 - Barcelona (F) x OH Leuven (F)
    Onde assistir: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h45 - Bayern de Munique (F) x Arsenal (F)
    Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Manchester United (F) x PSG (F)
    Onde assistir: ESPN e Disney+
  • 17h - Atlético de Madrid (F) x Juventus (F)
    Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Benfica (F) x Twente (F)
    Onde assistir: Disney+

Campeonato Paulista Feminino:

  • 15h - Taubaté (F) x RB Bragantino (F)
    Onde assistir: Paulistão (YouTube)
  • 15h - Ferroviária sub-20 (F) x São Paulo sub-20 (F)
    Onde assistir: Link Sport Club Podcast e Paulistão (YouTube)

Copa do Brasil sub-20:

  • 15h - Atlético-MG sub-20 x Sport sub-20
    Onde assistir: Sportv
  • 17h30 - Fortaleza sub-20 x São Paulo sub-20
    Onde assistir: Sportv

Outros Jogos:

  • 13h30 - EUA sub-19 x Alemanha sub-19 (Mundial sub-17)
    Onde assistir: FIFA+
  • 15h - Chipre sub-19 x Holanda sub-19 (Europeu sub-19)
    Onde assistir: FIFA+

Campeonato Brasileiro:

