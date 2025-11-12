Jogos de quarta-feira, 12 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos desta quarta-feira, 12 de novembro, incluem grandes confrontos no futebol nacional e internacional. O destaque fica por conta das partidas da Champions League Feminina, Copa do Brasil sub-20 e Campeonato Paulista Feminino. Confira os jogos e onde assistir ao vivo:
Champions League Feminina:
- 14h45 - Barcelona (F) x OH Leuven (F)
Onde assistir: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h45 - Bayern de Munique (F) x Arsenal (F)
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
- 17h - Manchester United (F) x PSG (F)
Onde assistir: ESPN e Disney+
- 17h - Atlético de Madrid (F) x Juventus (F)
Onde assistir: ESPN 4 e Disney+
- 17h - Benfica (F) x Twente (F)
Onde assistir: Disney+
Campeonato Paulista Feminino:
- 15h - Taubaté (F) x RB Bragantino (F)
Onde assistir: Paulistão (YouTube)
- 15h - Ferroviária sub-20 (F) x São Paulo sub-20 (F)
Onde assistir: Link Sport Club Podcast e Paulistão (YouTube)
Copa do Brasil sub-20:
- 15h - Atlético-MG sub-20 x Sport sub-20
Onde assistir: Sportv
- 17h30 - Fortaleza sub-20 x São Paulo sub-20
Onde assistir: Sportv
Outros Jogos:
- 13h30 - EUA sub-19 x Alemanha sub-19 (Mundial sub-17)
Onde assistir: FIFA+
- 15h - Chipre sub-19 x Holanda sub-19 (Europeu sub-19)
Onde assistir: FIFA+
Campeonato Brasileiro:
- 20h30 - Atlético-MG x Fortaleza (Brasileirão)
Onde assistir: Sportv e Premiere