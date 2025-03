Corinthians vence Santos e está na final do Campeonato Paulista

O Corinthians garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista de 2025 após vencer o Santos, na Neo Química Arena, por 2 a 1. O time da vila ficou com dois jogadores a menos, e Neymar não entrou na partida.

O time da casa abriu o placar rapidamente. Yuri Alberto marcou o primeiro gol aos 12 minutos de jogo após um cruzamento de Memphis, na sequência de um escanteio cobrado de forma curta.

Tiquinho Soares empatou para o Santos, aos 39 minutos, após cabecear em uma cobrança de escanteio precisa feita por Guilherme.

O Corintians voltou a ficar à frente com um gol de Rodrigo Garro, aos 10 minutos do segundo tempo. Ele recebeu um passe dentro da área, ajeitou e chutou no ângulo.

Aos 35 minutos, o Santos ficou com um jogador a menos. Zé Ivaldo foi expulso após dar um carrinho muito forte em Yuri Alberto. Nos acréscimos do segundo tempo, Escobar também foi expulso, após uma entrada dura em Romero.

Neymar, principal craque do Santos, não entrou em campo. Ele passou a semana com dores na parte posterior da coxa esquerda. Ele não treinou com bola durante a semana e, assim, foi poupado. Havia a expectativa de que ele poderia entrar na reta final do jogo, mas não saiu do banco.

Quando é a final do Paulista 2025?

O Corinthians enfrentará São Paulo ou Palmeiras. Os dois times se enfrentam na segunda-feira, às 21h35. As finais do campeonato serão disputadas nos dias 16 e 27 de março.