Só 52% dos gestores sabem o que fazer diante de um problema de saúde mental na equipe

RESUMO | Uma pesquisa da Aon e da TELUS Health com mais de 10 mil trabalhadores de dez países da América Latina, 2 mil deles no Brasil, mostra um impasse dentro das empresas. A maioria dos funcionários tem medo de que um problema de saúde mental prejudique a carreira, e só pouco mais da metade dos gestores diz saber como agir quando desconfia que alguém da equipe não está bem. O efeito aparece na produtividade, e a pesquisa aponta a preparação das lideranças como uma das saídas, num ano em que a NR-1 passou a exigir a gestão dos riscos psicossociais.

Só 52% dos gestores latino-americanos dizem saber o que fazer quando suspeitam que alguém da equipe enfrenta um problema de saúde mental.

O dado é da Pesquisa de Saúde Mental 2026, da consultoria Aon e da TELUS Health, apresentada em 30 de setembro no 24º Congresso Brasileiro de Qualidade de Vida, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo. O levantamento ouviu mais de 10 mil trabalhadores em dez países da região, 2 mil deles no Brasil.

Do outro lado da relação, o medo de falar é grande. No Brasil, 63% dos trabalhadores temem que as opções de carreira fiquem limitadas se o empregador souber de um problema de saúde mental. Para 28%, conversar abertamente com o gestor ou com um colega sobre o efeito do trabalho na própria saúde mental não é uma opção.

O silêncio começa antes da conversa com o chefe

O estigma não vem só de fora. Entre os brasileiros ouvidos, 65% dizem que se sentiriam mal consigo mesmos se tivessem um problema de saúde mental. Na média da América Latina, 67% se preocupam com o impacto na carreira e 54% relatam o mesmo desconforto pessoal.

Os sintomas estão presentes. No Brasil, 43% dos trabalhadores relatam ansiedade, 36% falam em sentimentos de depressão e 33% dizem se sentir isolados.

O país tem um Índice de Saúde Mental de 65,5 pontos, pouco acima da média regional, de 64,9. Pela metodologia da pesquisa, os dois resultados ficam na faixa considerada "pressionada", entre 50 e 79 pontos. Só a partir de 80 o quadro é classificado como ótimo.

Quem trabalha sem estar bem também custa

Na América Latina, 74% dos trabalhadores dizem passar ao menos um dia por semana no trabalho sentindo-se mal. É o presenteísmo, quando a pessoa cumpre o expediente sem condições físicas ou emocionais para render. O problema é menos visível que a falta, mas aparece no resultado.

A pesquisa mede essa diferença. Na região, 55% dos trabalhadores têm pontuação de saúde mental igual ou inferior a 40, e esse grupo perde pelo menos três vezes mais produtividade do que quem marca 80 pontos ou mais. No Brasil, a perda é no mínimo duas vezes maior.

Parte da pressão vem do bolso. Entre os brasileiros, 37% não têm reserva de emergência, só 43% conseguem fechar as contas com facilidade e, para 27%, as finanças pessoais são a principal fonte de estresse.

LEIA MAIS: Uma imersão de 30 horas, 400 líderes e um índice de marca que só subiu

Por que o benefício sozinho não resolve

As empresas oferecem programas, mas eles nem sempre chegam a quem precisa. Para 48% dos trabalhadores, os benefícios de saúde mental do empregador não atendem totalmente às suas necessidades. E 42% dizem que um apoio melhor ao bem-estar valeria mais do que um aumento de 10% no salário.

A ponta que conecta o benefício ao funcionário costuma ser o gestor, e ela está frágil. Além de quase metade não saber como agir diante de um caso suspeito, 35% dos líderes ouvidos consideram difícil lidar com as necessidades emocionais da equipe.

Entre as recomendações do estudo estão capacitar os líderes para lidar com riscos psicossociais, incluir a saúde mental nos indicadores da empresa e criar ambientes em que o funcionário possa falar do tema sem medo de consequências na carreira.

A NR-1 levou o tema para a conta da empresa

Desde 26 de maio de 2026, a atualização da Norma Regulamentadora nº 1, feita pela Portaria MTE nº 1.419/2024, obriga as empresas a incluir os fatores de risco psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. A saúde mental deixou de ser só assunto de bem-estar e passou a exigir mapeamento, controle e documentação.

Nesse desenho, o gestor é quem percebe primeiro uma queda de rendimento, uma ausência repetida ou uma mudança de comportamento. A pesquisa mostra que metade deles ainda não sabe o que fazer a partir daí.

Enquanto um lado tem medo de falar e o outro não sabe o que perguntar, o problema continua batendo ponto.

LEIA MAIS: Conheça os programas de liderança da Saint Paul In Company

Perguntas e respostas

Como está a saúde mental dos trabalhadores brasileiros?

Segundo a Pesquisa de Saúde Mental 2026, da Aon e da TELUS Health, o Brasil tem um Índice de Saúde Mental de 65,5 pontos, numa escala em que resultados entre 50 e 79 indicam um quadro pressionado. No país, 43% dos trabalhadores relatam ansiedade e 36%, sentimentos de depressão.

O que é presenteísmo?

É quando o funcionário vai trabalhar sem estar bem física ou emocionalmente e, por isso, rende menos. Na América Latina, 74% dos trabalhadores dizem passar ao menos um dia por semana nessa situação.

O que a NR-1 exige sobre saúde mental?

Desde 26 de maio de 2026, a norma obriga as empresas a identificar, avaliar e controlar os fatores de risco psicossociais dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais.

Como preparar gestores para lidar com saúde mental na equipe?

A pesquisa recomenda capacitar os líderes para reconhecer riscos psicossociais e conduzir conversas sem expor o funcionário. A Saint Paul In Company, braço de educação corporativa da Saint Paul Escola de Negócios, desenha programas de liderança sob medida para empresas.