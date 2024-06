Paraguai x Brasil: onde assistir e horário pela Copa América

O Paraguai e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 22h, no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão no Sportv e Globoplay.

A seleção brasileira entra em campo com força total, buscando consolidar sua posição no torneio após uma campanha sólida na fase de grupos. O técnico brasileiro aposta na experiência de seus jogadores para superar o Paraguai, que também vem mostrando um futebol competitivo. O jogo promete ser uma disputa intensa, com ambas as equipes lutando por uma vaga nas próximas fases da competição.

Onde assistir ao vivo o jogo do Paraguai x Brasil hoje pela Copa América?

O jogo desta sexta-feira, 22h, entre o Paraguai e Brasil terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.