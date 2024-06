Colômbia x Costa Rica: onde assistir e horário pela Copa América

A Colômbia e Costa Rica se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 20h, no State Farm Stadium, no Arizona, Estados Unidos. A partida é válida pela Copa América e terá transmissão no Sportv e Globoplay.

A Colômbia chega ao confronto com uma campanha sólida, destacando-se na fase de grupos com um ataque eficaz e uma defesa bem organizada. Por outro lado, a Costa Rica busca surpreender e avançar na competição, apostando na experiência de seus jogadores veteranos e no talento de sua nova geração.

Onde assistir ao vivo o jogo da Colômbia x Costa Rica hoje pela Copa América?

O jogo desta sexta-feira, 20h, entre Colômbia e Costa Rica terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo da Colômbia x Costa Rica hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Sportv e Globoplay.

Onde assistir ao vivo o jogo da Colômbia hoje pela Copa América?

O jogo desta sexta-feira, 20h, entre Colômbia e Costa Rica terá transmissão ao vivo no Sportv e Globoplay.

Como assistir online o jogo da Colômbia hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Sportv e Globoplay.