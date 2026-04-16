Palmeiras x Sporting Cristal: horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras x Sporting Cristal se enfrentam nesta quinta-feira, 16, às 19h, no Allianz Parque. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Alviverde quer sua primeira vitória na competição após empatar por 1 a 1 com o Junior Barranquilla, da Colômbia, na estreia. Para isso, contará com o apoio de sua torcida.

Já os peruanos venceram o Cerro Porteño, do Paraguai, por 1 a 0 e são os que lideram o grupo com três pontos conquistados.

Como chega o Palmeiras para o confronto

Apontado como um dos grandes favoritos ao título continental, o Palmeiras precisa se reerguer na competição após iniciar empatando com o Junior Barranquilla. Para evitar preocupações no início da competição, a equipe precisa vencer o Sporting Cristal, que é quem lidera a chave até o momento.

Embora o resultado não tenha sido tão positivo na estreia, a equipe comandada por Abel Ferreira tem uma boa sequência com sete jogos de invencibilidade. Para o duelo, Abel Ferreira deve repetir a equipe que iniciou jogando o clássico contra o Corinthians, fazendo algumas mudanças pontuais.

Como chega o Sporting Cristal para o confronto

Já o Sporting Cristal iniciou a campanha na Libertadores vencendo o Cerro Porteño e somando os primeiros três pontos do grupo. Para o duelo contra o Palmeiras, a equipe chega descansada, uma vez que não entrou em campo pelo torneio peruano no fim de semana.

Com força máxima, a equipe comandada pelo brasileiro Zé Ricardo deve repetir a escalação que venceu na estreia. Felipe Vizeu, autor do gol da vitória contra os paraguaios, deve iniciar no banco de reservas.

Onde assistir a Palmeiras x Sporting Cristal

O duelo entre Palmeiras x Sporting Cristal terá transmissão da Paramount+.

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Goméz, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Maurício; Arias, Flaco López e Allan.

Sporting Cristal (Técnico: Zé Ricardo)

nriquez; Sosa, Araújo, Lutiger e Cristiano; Cazonatti, Tamara, Juan González e Castro; Ávila e Iberico.