Este é o guia definitivo para criar um assistente próprio no Copilot do zero

Nem todo assistente de inteligência artificial precisa começar do zero.

Dentro do ecossistema da Microsoft, qualquer equipe pode criar um Copilot personalizado para executar tarefas específicas da empresa, responder perguntas sobre processos internos e consultar documentos autorizados.

A configuração pode ser feita sem conhecimento avançado em programação e se tornou uma das principais apostas da Microsoft para empresas que desejam incorporar IA à rotina de trabalho.

O processo passa por três etapas principais: definir a função do assistente, configurar suas fontes de informação e publicar a ferramenta para uso da equipe.

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O que é um assistente personalizado no Copilot?

Um assistente personalizado, chamado pela Microsoft de Copilot, é uma IA configurada para executar uma função específica dentro de uma organização. Ele recebe instruções, regras e acesso a conteúdos determinados pela empresa.

Essa função permite criar copilotos para recursos humanos, atendimento interno, suporte de TI, financeiro, jurídico ou qualquer outro fluxo de trabalho que utilize documentos, políticas ou bases de conhecimento.

O diferencial é que cada assistente passa a responder de acordo com o contexto definido durante a configuração.

Passo 1: Crie um novo Copilot

O primeiro passo acontece dentro do Microsoft Copilot Studio.

Após acessar a plataforma com uma conta corporativa, selecione Criar um copiloto e escolha um nome que represente sua função. Também é possível definir uma descrição, o idioma principal e o ambiente em que ele ficará disponível.

Essas informações ajudam a plataforma a organizar o projeto e identificar qual será o objetivo daquele assistente.

Passo 2: Defina a personalidade e as instruções

A etapa mais importante é configurar o comportamento da IA.

No campo de instruções, descreva exatamente como o copiloto deve agir. Vale incluir informações como:

público que ele atenderá;

tom de comunicação;

assuntos que pode responder;

temas que deve recusar;

formato esperado das respostas.

Quanto mais específicas forem as orientações, mais consistente tende a ser o comportamento do assistente.

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Passo 3: Conecte documentos e bases de conhecimento

Depois de definir o comportamento, é hora de fornecer conteúdo para a IA.

O Copilot Studio permite conectar arquivos do SharePoint, OneDrive, Microsoft Teams, sites internos e outras fontes autorizadas. Assim, o assistente deixa de responder apenas com conhecimento geral e passa a consultar materiais da própria organização.

É possível adicionar manuais, políticas, perguntas frequentes, procedimentos operacionais e documentos técnicos.

Passo 4: Crie ações e automações

O Copilot também pode executar tarefas. Por meio das integrações com Power Automate e conectores da Microsoft, o assistente consegue iniciar fluxos como abrir chamados, consultar sistemas, preencher formulários ou enviar notificações.

Essa etapa transforma o copiloto em um agente que não apenas responde perguntas, mas também participa da execução de processos internos.

Passo 5: Teste antes de publicar

Antes de disponibilizar o assistente para toda a equipe, utilize o ambiente de testes do Copilot Studio.

Faça perguntas simples, tente consultas fora do escopo e verifique se as respostas utilizam as fontes corretas. Também vale testar situações ambíguas para identificar possíveis falhas de interpretação.

Esse processo ajuda a ajustar instruções, corrigir respostas e ampliar a cobertura do assistente.

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Passo 6: Publique e acompanhe o desempenho

Quando o copiloto estiver pronto, basta publicá-lo. Ele pode ser disponibilizado em canais como Microsoft Teams, sites internos, aplicativos corporativos ou outros ambientes integrados ao Microsoft 365.

O trabalho, porém, não termina na publicação. O Copilot Studio oferece métricas sobre quantidade de conversas, perguntas mais frequentes, taxa de resolução e feedback dos usuários. Esses dados ajudam a identificar lacunas e atualizar o assistente continuamente.

Vale a pena criar um Copilot para a empresa?

A principal vantagem está na personalização. Em vez de depender de um chatbot genérico, as equipes passam a consultar uma IA treinada com informações da própria organização e integrada aos processos internos.

Para empresas que já utilizam o Microsoft 365, isso pode reduzir o tempo gasto procurando documentos, responder dúvidas recorrentes e automatizar tarefas repetitivas.

O resultado é um assistente adaptado à realidade da equipe, com respostas alinhadas às políticas e ao conhecimento da empresa.