Brasil x Venezuela: horário e onde assistir ao amistoso da seleção feminina

A Seleção Brasileira feminina de futebol entra em campo nesta quarta-feira, 4, para enfrentar a Venezuela em amistoso internacional.

A bola rola às 18h30, no horário de Brasília, no Centro de Treinamento da Federação Mexicana, em Toluca, no México, com transmissão ao vivo pelo SporTV e Globoplay.

Como chega a Seleção Brasileira feminina

As comandadas de Arthur Elias chegam embaladas ao amistoso após estrear com vitória de 5 a 2 sobre a Costa Rica no primeiro jogo da temporada, com gols de Kerolin, Jheniffer (2), Tainá Maranhão e Adriana.

A equipe, comandada por Arthur Elias, retoma os treinos no México com foco em testar formações e atletas durante a Data FIFA, aproveitando o período para ajustar o elenco visando desafios futuros, como o torneio preparatório FIFA Series e a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Como chega a Venezuela

A Venezuela também se prepara para a temporada internacional e busca se reerguer após a derrota para o clube do Cruz Azul, por 2 a 1. A equipe sul-americana terá a chance de medir forças contra um dos principais times do futebol feminino antes de encarar outras competições.

Onde assistir Brasil x Venezuela ao vivo

A partida será transmitida na TV por assinatura pelo SporTV e também no streaming Globoplay.

Qual a provável escalação?

Brasil (Técnico: Arthur Elias)

Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jheniffer (Jaqueline Ribeiro) e Gabi Zanotti.

Lelê; Fê Palermo, Thais Ferreira, Mariza e Tamires; Duda Sampaio, Kerolin e Bia Zaneratto; Tainá Maranhão, Jheniffer (Jaqueline Ribeiro) e Gabi Zanotti. Venezuela (Técnico: Ricardo Belli)

Nayluisa Caceres; Enyerliannys Higuera, Day Rodriguez, Yenefer Giméneze Raiderlin Carrasco; Daniuska Rodriguez, Gabriela Garcia, Bárbara Olivieri, Deyna Castellanos e Barbara Martinez; Genesis Florez.

Qual será o próximo jogo da seleção feminina?

Depois do duelo contra a Venezuela, a Seleção Brasileira feminina volta a campo no sábado, 7, às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o México em mais um amistoso internacional. A partida será disputada no Estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México, encerrando a sequência de compromissos da equipe nesta Data Fifa.