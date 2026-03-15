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Palmeiras x Mirassol: horário, onde assistir e prováveis escalações

Times se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Palmeiras: líder do Brasileirão chega à 6ª rodada com altas expectativas (Facebook/Reprodução)

Palmeiras: líder do Brasileirão chega à 6ª rodada com altas expectativas (Facebook/Reprodução)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 15 de março de 2026 às 05h51.

Palmeiras e Mirassol se enfrentam neste domingo, 15, em um dos duelos mais aguardados da sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Líder da competição, o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque em busca de ampliar a vantagem no topo da tabela.

O time alviverde chega embalado: são três vitórias e um empate em quatro jogos, com 12 gols marcados e apenas cinco sofridos — o melhor ataque e uma das melhores defesas da competição.

Victor Roque lidera a artilharia do clube com três gols, seguido por Gustavo Gómez e Allan Andrade, com dois cada. No meio-campo, Allan Pereira se destaca como o jogador com mais assistências do campeonato, com cinco passes para gol em quatro partidas.

O Mirassol chega na 11ª posição, com seis pontos — uma vitória e três empates.

O time conta com Negueba, I. Marques e N. Fogaça como principais referências ofensivas, cada um com dois gols. O histórico recente pesa a favor do Palmeiras: nos últimos cinco confrontos diretos, o alviverde venceu três vezes, contra duas vitórias do Mirassol.

Que horas é o jogo?

Palmeiras x Mirassol acontece às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

Onde assistir a Palmeiras x Mirassol ao vivo?

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).

Prováveis escalações

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Arias; Flaco López e Ramón Sosa.

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes)
Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho e Shaylon; Negueba, Alesson e Nathan Fogaça.

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