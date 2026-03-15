Manchester United x Aston Villa: horário, onde assistir e prováveis escalações

Os dois times chegam empatados com 51 pontos à rodada do campeonato

Manchester United: gigante inglês chega à rodada na terceira posição da Premier League

Da Redação
Publicado em 15 de março de 2026 às 05h51.

Manchester United e Aston Villa se enfrentam neste domingo, 15, pela Premier League 2025/2026, no Old Trafford, em Manchester, em um dos confrontos mais equilibrados da rodada — os dois times chegam empatados com 51 pontos.

O United ocupa a terceira colocação, com 14 vitórias, nove empates e seis derrotas em 29 jogos.

O ataque é liderado por Bryan Mbeumo, com nove gols e três assistências, seguido por Benjamin Sesko, com oito gols. Bruno Fernandes é o grande maestro da equipe: sete gols e 14 assistências em 26 partidas, sendo o jogador com mais passes para gol da Premier League nesta temporada.

O Aston Villa aparece na quarta posição, com 15 vitórias, seis empates e oito derrotas.

Morgan Rogers e Ollie Watkins dividem a artilharia do clube com oito gols cada, enquanto Rogers também lidera as assistências com cinco. O histórico recente entre os clubes é equilibrado: nos últimos cinco confrontos, o United venceu três vezes e o Villa duas.

Que horas é o jogo?

Manchester United x Aston Villa acontece às 11h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester.

Onde assistir a Manchester United x Aston Villa?

O jogo terá transmissão no plano premium do Disney+.

Prováveis escalações

Manchester United (Técnico: Erik ten Hag)
Lammens; Dalot, Yoro, Maguire e Luke Shaw; Casemiro e Mainoo; Mbeumo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Sesko.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)
Dibu Martínez; Bodarde, Konsa, Mings e Maatsen; Onana e Douglas Luiz; Bailey, Rogers e Buendía; Watkins.

Mais de Esporte

Palmeiras x Mirassol: horário, onde assistir e prováveis escalações

Fórmula 1 cancela GP do Bahrein e da Arábia Saudita por tensão no Oriente Médio

Botafogo x Flamengo: confira as prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Troca de tiros com duas mortes altera programação de torneio de golfe na Flórida

