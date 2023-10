Brasil Ladies Cup: como a competição mudou o olhar das marcas para o futebol feminino

Após duas edições de sucesso, a Brasil Ladies Cup se consolida como um dos principais eventos de fomento ao futebol feminino no país. Em 2023, a competição está programada para acontecer na primeira quinzena de dezembro, na região metropolitana de São Paulo. Desta vez, o torneio terá a inédita realização de um campeonato sub-20, com 16 equipes de várias regiões do país divididas em quatro grupos, com disputas em cidades do interior do estado entre os dias 23 e 31 de outubro.

Além do apoio do Governo do Estado de São Paulo, a realização do torneio sub-20 deste ano conta com o patrocínio de grandes marcas de diversos segmentos do mercado, como Meta, Poder Sports.bet, Algar, Guarani, Vedacit, Umbro, Odonto Company, Joli e Levity. Já na terceira edição da Brasil Ladies Cup profissional, a Meta detém o naming rights da competição. As parcerias representam um aumento significativo do faturamento em relação às duas edições anteriores.

Desenvolvimento do futebol feminino

Para Fábio Wolff, um dos idealizadores da Brasil Ladies Cup, a junção com estas marcas é essencial para o desenvolvimento da competição. “A chegada de parceiros globais como a Meta, empresa que é detentora do naming rights da competição profissional, fortalece o crescimento da competição em todos os sentidos. A receita com os patrocinadores já é quase 30% superior em relação aos anos anteriores, o que mostra o apelo nacional pelo apoio à modalidade,” comenta Fábio.

Cada dia mais popular, o futebol feminino vem se mostrando extremamente atraente a empresas que querem investir na modalidade. Além do posicionamento das marcas ao apoiarem o esporte feminino, os campeonatos têm recebido cada vez mais a atenção dos grandes meios de comunicação, tornando-se assim uma nova forma de exposição da marca.

A última edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, por exemplo, representou o salto: o número de patrocinadores aumentou de 14, na Copa da França em 2019, para 30, no torneio realizado na Austrália e na Nova Zelândia, um crescimento acima de 100%.

“Pelo histórico dos últimos anos, a recepção do mercado com a Brasil Ladies Cup vem sendo bastante positiva. As empresas entenderam que o evento veio para ficar e enxergaram nele uma boa oportunidade para se associar ao futebol feminino”, conclui Fábio Wolff.

Interesse pelo futebol feminino no Brasil cresceu 34% nos últimos cinco anos

Uma pesquisa realizada neste mês de agosto pela consultoria Sponsorlink, do Ibope Repucom, mostra que o interesse pelo futebol feminino no Brasil cresceu 34% desde 2018, e isso reunindo homens e mulheres.

Entre homens, eram 35.40 milhões interessados na modalidade em 2018, e agora saltou para 50.70 milhões - um incremento de 43%. Já entre as mulheres, o crescimento foi de 26% no mesmo período, sendo 37.2 milhões com algum nível de interesse em futebol em 2018, saltando para os 46,7 milhões atuais.

"Tenho acompanhado esse crescimento na prática, ou seja, através da movimentação de negócios, de novos eventos, do interesse dos veículos de mídia, bem como do crescimento da audiência", completa Fábio Wolff.