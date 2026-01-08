Palmeiras x Batalhão: onde assistir e horário pela Copinha

Repórter
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 06h00.
Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 15h04.
O Palmeiras e o Batalhão-TO se enfrentam nesta segunda-feira, 8, às 19h30, na Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP), pela segunda rodada da Copinha 2024. A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV, pelo YouTube.
O Verdão busca manter o bom desempenho na competição e segue como um dos favoritos ao título da Copinha. Já o time tocantinense tenta surpreender em um dos grupos mais disputados da fase inicial.
Provável escalação do Palmeiras: Aranha; Luis Sabóia, Robson, Luccas Ramon e Arthur; Coutinho, Fábio e Sorriso; Victor Gabriel, Antônio Marcos e Felipe Teresa. Técnico: Lucas Andrade
Provável escalação do Batalhão: Moisés; Damasceno, Yuri, Serginho e Igor Gabriel; Ismaell, Nakamura, Acklla e Isaac; Vitinho e Daniel. Técnico: Paulo Caroço
Você pode assistir à partida ao vivo no canal da CazéTV pelo YouTube.