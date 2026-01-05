Palmeiras x Monte Roraima: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

O Palmeiras e Monte Roraima se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 19h30, na Arena Barueri, pela primeira rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.

O confronto marca o início da caminhada do Palmeiras em busca do tricampeonato da Copinha.

O clube joga em Barueri pelo terceiro ano consecutivo e conta com um elenco experiente, incluindo 12 atletas remanescentes da última edição e jogadores que já integraram treinamentos com o elenco profissional comandado por Abel Ferreira. Já o Monte Roraima terá uma estreia desafiadora diante de um dos favoritos ao título.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Monte Roraima hoje pela Copinha?

Como assistir online o jogo Palmeiras x Monte Roraima hoje?

