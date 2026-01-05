Esporte

Palmeiras x Monte Roraima: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copinha

Partida entre Palmeiras x Monte Roraima marca a estreia do Verdão na Copinha

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 5 de janeiro de 2026 às 13h21.

O Palmeiras e Monte Roraima se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 19h30, na Arena Barueri, pela primeira rodada do Grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.

O confronto marca o início da caminhada do Palmeiras em busca do tricampeonato da Copinha.

O clube joga em Barueri pelo terceiro ano consecutivo e conta com um elenco experiente, incluindo 12 atletas remanescentes da última edição e jogadores que já integraram treinamentos com o elenco profissional comandado por Abel Ferreira. Já o Monte Roraima terá uma estreia desafiadora diante de um dos favoritos ao título.

Onde assistir ao vivo o jogo Palmeiras x Monte Roraima hoje pela Copinha?

O jogo desta segunda-feira, 5, às 19h30, entre Palmeiras e Monte Roraima terá transmissão ao vivo no YouTube da CazéTV.

Como assistir online o jogo Palmeiras x Monte Roraima hoje?

A partida será transmitida ao vivo no YouTube da CazéTV.

