Quanto o Palmeiras ganha por chegar à final da Libertadores?

A classificação do Palmeiras para a final da Conmebol Libertadores de 2026 já garante ao clube pouco mais de R$ 80 milhões em premiações no torneio.

O valor pode chegar a cerca de R$ 172 milhões caso o time paulista conquiste o tetracampeonato continental na decisão marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Antes da semifinal contra o Fluminense, o Palmeiras havia acumulado US$ 9,27 milhões (R$ 46,5 milhões) em premiações pagas pela Conmebol. Com a vaga na final, o clube assegurou mais US$ 7 milhões (R$ 35,1 milhões), valor destinado ao vice-campeão da competição.

O prêmio para o campeão é de US$ 25 milhões (R$ 125,6 milhões). Caso levante a taça, o Palmeiras somará essa quantia às premiações acumuladas ao longo da campanha e chegará a aproximadamente R$ 172 milhões.

Quem será o adversário do Palmeiras na final da Libertadores?

O Palmeiras aguarda o vencedor da semifinal entre Flamengo e Estudiantes, da Argentina, para conhecer seu adversário na decisão. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 21h30, no horário de Brasília, no Maracanã. No jogo de ida, os times empataram por 0 a 0.

O Palmeiras busca o tetracampeonato da Libertadores. O clube conquistou o torneio em 1999, 2020 e 2021 e volta à final em 2026 após eliminar o Fluminense na semifinal.