Oscar dos Esportes: Messi é eleito o Atleta do Ano; veja premiados

O atacante argentino Lionel Messi foi eleito o "Atleta do Ano" do Prêmio Laureus, em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 9, em Paris, na França. Após a conquista da Copa do Mundo do Catar e receber diversos prêmios individuais no futebol, o argentino era o favorito ao prêmio.

Messi concorreu contra Stephen Curry (basquete), Mondo Duplantis (atletismo), Kylian Mpappé (futebol), Rafael Nadal (tênis) e Max Verstappen (automobilismo). Na categoria feminina, a velocista Shelly-Ann Fraser-Pryce ficou com o prêmio.

"Quero agradecer à Academia Laureus — o que torna esses prêmios tão especiais para nós, atletas, é o fato de que eles são votados por esses campeões incríveis, meus heróis, e isso coloca minhas conquistas esportivas em um contexto real. Esta é a primeira vez que sou o único vencedor do Prêmio Laureus de Melhor Atleta Homem do Ano e, depois de um ano em que finalmente ganhamos outro prêmio que perseguíamos há muito tempo, na Copa do Mundo no Catar, é uma honra poder segurar esta estatueta Laureus", declarou o camisa 10.

Apesar do prêmio, Messi vive momento conturbado no PSG. Prestes a encerrar seu contrato, o jogador enfrentou protestos dos torcedores do PSG no clube e em sua casa, insatisfeitos com suas atuações. Tudo ficou ainda pior com uma viagem não autorizada para a Arábia Saudita, repreendida pelo clube, em que o craque teve de pedir desculpas na volta. Existia a expectativa que o craque não comparecesse na premiação.

Veja os premiados no Oscar do Esporte

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ESPORTISTA FEMININA DO ANO

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Atletismo — quebrou o recorde ao conquistar o quinto título nos 100 m em campeonatos mundiais

PRÊMIO LAUREUS DE TIME DO ANO

Seleção Argentina de Futebol Masculino — Vencedores da Copa do Mundo após uma final emocionante contra a França

PRÊMIO LAUREUS DE REVELAÇÃO DO ANO

Carlos Alcaraz (Espanha) Tênis — conquistou o primeiro título do Grand Slam em Nova York e atingiu o primeiro lugar no ranking mundial

PRÊMIO LAUREUS DE RETORNO DO ANO

Christian Eriksen (Dinamarca) Futebol — retornou à Premier League após uma parada cardíaca durante a Euro 2020

PRÊMIO LAUREUS PARA ATLETA PARALÍMPICO DO ANO

Catherine Debrunner (Suíça) Atletismo — quatro recordes mundiais em três dias de competição

PRÊMIO LAUREUS PARA ATLETA DE AÇÃO

Eileen Gu (China) Esqui Estilo Livro — ouro duplo — em big air e halfpipe — para a sensação adolescente

PRÊMIO LAUREUS ESPORTE PARA O BEM