Messi fora do PSG: veja o possível destino do craque argentino

O maior jogador argentino da atualidade, Lionel Messi, vai deixar o Paris Saint-Germain (PSG) no final dessa temporada. Após as polêmicas das últimas semanas e a viagem para Riade (Arábia Saudita), já não há mais dúvidas de que o atacante não seguirá mais no time francês.

A decisão foi confirmada ao clube pelo pai do jogador, Jorge, que administra a carreira de Messi. De acordo com o jornalista italiano e especialista no mercado de jogadores, Fabrizio Romano, a escolha já havia sido notificada há mais de um mês, mas ainda não houve anúncio oficial do jogador ou do PSG.

No tuíte: Messi deixará o Paris Saint-Germain no final da temporada. Não há mais dúvidas sobre isso. Por trás das cenas, está entendido que o pai de Leo, Jorge, já comunicou a decisão ao PSG há um mês. É o fim.

