'Acordo fechado' para Messi jogar na Arábia Saudita, afirma fonte próxima às negociações

O astro argentino Lionel Messi, jogador do Paris Saint-Germain, jogará na Arábia Saudita na próxima temporada, afirmou nesta terça-feira à AFP uma fonte saudita próxima às negociações, que chamou o contrato de "enorme".

"Há um acordo fechado, jogará na Arábia Saudita", afirmou a fonte, que pediu anonimato, sobre a transferência do jogador argentino para o rico reino do Golfo. Ao ser questionado pela AFP nesta terça-feira, o clube parisiense limitou-se a recordar que Messi tem contrato até 30 de junho.

Retorno aos treinamentos no PSG

Após a polêmica viagem à Arábia Saudita, Lionel Messi retornou aos treinamentos no Paris Saint-Germain. Embora a imprensa europeia havia publicado que o argentino ficaria duas semanas suspenso, o clube decidiu reduzir a punição para uma semana e o jogador esteve junto de seus companheiros na manhã desta segunda-feira.

Embaixador de turismo na Arábia Saudita, Messi viajou ao país em meio à temporada de altas temperaturas locais para cumprir compromissos profissionais. O craque, no entanto, faltou à atividade de segunda-feira no PSG para viajar ao país do Oriente Médio. A viagem e a ausência no treino não foram comunicadas ao clube, que teria motivado a suspensão.

A polêmica pôs em xeque o casamento entre Messi e PSG. Após o episósio, a renovação de contrato, que antes já era difícil, ficou ainda mais distante. Aos 35 anos e recém-campeão mundial com a seleção argentina, o jogador, portanto, teria como uma das principais opções de carreira um retorno ao Barcelona