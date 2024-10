Torcida organizada do Palmeiras é proibida de frequentar estádios em SP após morte de torcedor

A pedido do Ministério Público de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) comunicou a proibição nos estádios do estado de objetos e qualquer indumentária que identifique a organizada Mancha Alviverde, de apoiadores do Palmeiras. O veto ocorre após a emboscada, do último domingo, que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros 17 feridos.

A informação foi revelada inicialmente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira. O documento, assinado pelo diretor do departamento de segurança e prevenção à violência da FPF Fábio Barbosa, não estipula o período da proibição.

Esta não é a única medida tomada após as cenas de selvageria registradas no último domingo. A Polícia Civil e o Ministério Público também pediram à Justiça a prisão temporária de seis palmeirenses da Mancha Alviverde investigados por suspeita de participarem do ataque aos ônibus dos cruzeirenses da Máfia Azul. Entre eles, o presidente da organizada Jorge Luis Sampaio.

Os torcedores procurados são suspeitos dos crimes de homicídio, incêndio, associação criminosa, lesão corporal e promover tumulto, praticar ou incitar violência em eventos esportivos. O caso foi registrado na Delegacia de Mairiporã e posteriormente encaminhado para a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, que tenta identificar os envolvidos.

Os torcedores do Palmeiras teriam usado uma espécie de armadilha feita com pregos entrelaçados para furar pneus dos dois ônibus onde estavam os cruzeirenses, que passavam pela altura do quilômetro 65 da Fernão Dias.

Torcedor morto deixa filho

O torcedor do Cruzeiro morto após uma emboscada na rodovia Fernão Dias será velado e enterrado amanhã em Sete Lagoas, na região Central de Minas. Ele deixa um filho de sete anos. Segundo a família, o corpo de José Victor Miranda, de 30 anos, será liberado do Instituto Médico Legal paulista ainda nesta segunda-feira e encaminhado para Sete Lagoas.

A vítima era membro da torcida organizada Máfia Azul. Ele estava em um ônibus que retornava de Curitiba, no Paraná, onde o Cruzeiro enfrentou o Athlético Paranaense. Já os torcedores da Mancha Alviverde tinham acompanhado o jogo entre Palmeiras e Fortaleza na capital paulista.