Al-Fateh x Al-Ittihad: que horas e onde assistir jogo do Campeonato Saudita

O Al-Fateh enfrenta o Al-Ittihad nesta quinta-feira, 29, às 12h (horário de Brasília), no Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, em Al-Ahsa. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Saudita.

O time mandante chega pressionado após ampliar para três jogos a sequência sem vitórias. Na última segunda-feira, 25, o Al-Fateh perdeu por 2 a 0 para o Al-Fayha, fora de casa, e permaneceu na 10ª colocação da tabela.

O Al-Ittihad, por sua vez, vem de recuperação no campeonato. Após duas derrotas consecutivas, o time voltou a vencer ao superar o Al-Okhdood na última rodada. Mesmo com o resultado, a equipe segue distante do G3, mantendo uma diferença de dez pontos para os concorrentes diretos.

O retrospecto recente aponta vantagem do Al-Ittihad. O clube venceu oito dos últimos dez confrontos diretos, sendo que sete terminaram com mais de 2,5 gols. Em sete dos últimos nove jogos entre as equipes, ambos os times marcaram.

Que horas é o jogo entre Al-Fateh x Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita?

A partida entre Al-Fateh x Al-Ittihad acontece às 12h do horário de Brasília no no Prince Abdullah bin Jalawi Stadium.

Onde assistir ao jogo entre Al-Fateh x Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita?

A transmissão no Brasil acontecerá pelos canais da Band (BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band pelo YouTube) e pelo Canal GOAT.

Prováveis escalações

Al-Fateh (Técnico: José Manuel Gomes): Fernando Pacheco; Saeed Baattia, Ziyad Aljari, Jorge Fernandes, Abdulaziz Alswealem e Wesley Delgado; Marwane Saadane, Abdullah Al-Anazi e Zaydou Youssouf; Mourad Batna e Fahad Zubaidi.

Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição): Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N’Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssem Aouar e Karim Benzema.