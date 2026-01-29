Al-Fateh x Al-Ittihad: que horas e onde assistir jogo do Campeonato Saudita

Karim Benzema; jogador francês defende a camisa do Al-Ittihad hoje (Jose Breton/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10h12.
O Al-Fateh enfrenta o Al-Ittihad nesta quinta-feira, 29, às 12h (horário de Brasília), no Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, em Al-Ahsa. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Saudita.
O time mandante chega pressionado após ampliar para três jogos a sequência sem vitórias. Na última segunda-feira, 25, o Al-Fateh perdeu por 2 a 0 para o Al-Fayha, fora de casa, e permaneceu na 10ª colocação da tabela.
O Al-Ittihad, por sua vez, vem de recuperação no campeonato. Após duas derrotas consecutivas, o time voltou a vencer ao superar o Al-Okhdood na última rodada. Mesmo com o resultado, a equipe segue distante do G3, mantendo uma diferença de dez pontos para os concorrentes diretos.
O retrospecto recente aponta vantagem do Al-Ittihad. O clube venceu oito dos últimos dez confrontos diretos, sendo que sete terminaram com mais de 2,5 gols. Em sete dos últimos nove jogos entre as equipes, ambos os times marcaram.
A partida entre Al-Fateh x Al-Ittihad acontece às 12h do horário de Brasília no no Prince Abdullah bin Jalawi Stadium.
A transmissão no Brasil acontecerá pelos canais da Band (BandSports, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band pelo YouTube) e pelo Canal GOAT.
Al-Fateh (Técnico: José Manuel Gomes): Fernando Pacheco; Saeed Baattia, Ziyad Aljari, Jorge Fernandes, Abdulaziz Alswealem e Wesley Delgado; Marwane Saadane, Abdullah Al-Anazi e Zaydou Youssouf; Mourad Batna e Fahad Zubaidi.
Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição): Predrag Rajkovic; Muhannad Shanqeeti, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, N’Golo Kanté e Mahamadou Doumbia; Moussa Diaby, Houssem Aouar e Karim Benzema.