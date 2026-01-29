Brasil x Venezuela: que horas e onde assistir ao jogo da Copa América de Futsal?

A Seleção Brasileira de futsal volta à quadra nesta quinta-feira, 29, para mais um compromisso pela fase de grupos da Copa América de Futsal 2026. O Brasil enfrenta a Venezuela, em Luque, no Paraguai, em duelo válido pelo Grupo B da competição.

Depois de empatar na estreia e se recuperar com uma goleada sobre a Bolívia, a Seleção chega ao confronto diante da Venezuela com o objetivo de seguir entre os primeiros colocados da chave. O desempenho até aqui mantém o Brasil na briga direta pela classificação às semifinais.

Na última quarta-feira, 28, o Brasil venceu o Chile no grupo B.

Atual campeã e maior vencedora da história do torneio, a equipe comandada por Marquinhos Xavier busca seguir na disputa pelo 12º título da Copa América.

Que horas é o jogo Brasil x Venezuela na Copa América de Futsal?

A partida está marcada para 14h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao jogo Brasil x Venezuela?

O confronto terá transmissão ao vivo pelo Sportv.[/grifar]

Histórico amplia favoritismo brasileiro

O retrospecto do confronto é favorável à Seleção. Em 15 jogos disputados contra a Venezuela, o Brasil soma 15 vitórias, com 96 gols marcados e 12 sofridos, mantendo 100% de aproveitamento no duelo.

Desde 2017 no comando da equipe, Marquinhos Xavier acumula apenas oito derrotas em 118 partidas, consolidando o Brasil como principal força do futsal sul-americano.

Caminho até o título e vaga no Mundial

A Copa América de Futsal 2026 é disputada em dois grupos. As semifinais estão programadas para o dia 31 de janeiro, enquanto a final e a disputa pelo terceiro lugar acontecem em 1º de fevereiro.

Os dois finalistas garantem vaga direta na Copa do Mundo de Futsal da Fifa, o que aumenta o peso esportivo da competição continental.