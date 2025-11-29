Final da Libertadores: veja os principais lances e cartões do 1º tempo

O primeiro tempo da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo terminou em zero a zero, neste sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima.

A partida começou às 18h15 (horário de Brasília), após a Conmebol adiar o início em 15 minutos por causa do trânsito que atrasou a chegada da delegação palmeirense.

Cartões amarelos

O primeiro tempo teve quatro cartões amarelos. Aos 11 minutos, Raphael Veiga, do Palmeiras, foi advertido após uma chegada forte em Carrascal, do Flamengo.

Aos 25, Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, também recebeu cartão amarelo.

Já aos 29 minutos, Pulgar, do Flamengo, acertou a perna de Bruno Fuchs, do Palmeiras, e foi punido com amarelo.

Aos 37 minutos, Jorginho, do Flamengo, levou cartão amarelo em nova advertência da arbitragem.

Faltas do 1º tempo

O fim do primeiro tempo teve faltas importantes a favor do Palmeiras. Aos 41 minutos, Vitor Roque avançava pelo lado da área quando foi parado com falta por Danilo, camisa 13 do Flamengo.

Na cobrança, Raphael Veiga levantou a bola na área, mas Bruno Henrique apareceu para cortar de cabeça e afastar o perigo.

Nos acréscimos, Roque voltou a partir para cima de Danilo e acabou derrubado pelo zagueiro, gerando outra falta perigosa a favor do Palmeiras.

Lances importantes do 1º tempo

Houve alguns lances importantes no primeiro tempo do jogo. Aos 11 minutos, Arrascaeta, do Flamengo, arriscou de fora da área e levou perigo ao gol palmeirense.

Três minutos depois, aos 14, Bruno Henrique, do Flamengo, apareceu dentro da área, mas finalizou para fora. No minuto seguinte, aos 15, Samuel Lino, também do Flamengo, chutou de dentro da área para fora.

O Palmeiras respondeu aos 20 minutos, quando Vitor Roque, do Palmeiras, subiu para cabecear e mandou a bola pela linha de fundo.

Aos 42 minutos, Bruno Henrique, voltou a aparecer bem no ataque.

Como chega o Palmeiras

Assim como nas edições de 2020 e 2021, em que foi finalista, o Palmeiras não chega em seu melhor momento. Ao contrário, o time de Abel Ferreira vive uma fase irregular, com tropeços nas últimas rodadas do Brasileirão, o que fez o Verdão perder a liderança na reta final para o Flamengo, distanciando-se do título nacional.

No cenário internacional, no entanto, o clima é diferente. A moral está alta, especialmente porque a última Libertadores conquistada pela equipe foi justamente contra o Flamengo. O Palmeiras teve a melhor campanha da fase de grupos da competição e avançou para a final após uma virada histórica nas semifinais contra a LDU (EQU). Depois de perder por 3 a 0 em Quito, o time reverteu o placar no Allianz Parque, vencendo por 4 a 0 e conquistando a maior remontada de uma semifinal de Libertadores.

Como chega o Flamengo

Já o Flamengo chega à final com um clima de otimismo. Na última terça-feira, 25, o time empatou por 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa, se aproximando do título brasileiro após a derrota do Palmeiras para o Grêmio.

O time de Filipe Luís, ao contrário do Palmeiras, passou em segundo lugar em seu grupo e decidiu a vaga em todos os mata-matas fora de casa. Na semifinal, o Flamengo derrotou o Racing (ARG) em uma partida histórica na Argentina, segurando o empate de 0 a 0 mesmo com um a menos nos últimos 30 minutos, após a expulsão de Gonzalo Plata. O time avançou graças à vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.

Escalações da final da Libertadores

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan; Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.