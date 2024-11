Libertadores: quem tem mais títulos no campeonato?

A final da Copa Libertadores da América de 2024 acontece neste sábado, 30, às 17h (horário de Brasília). Atlético-MG e Botafogo disputam o tão sonhado título — que vem acompanhado de uma premiação milionária.

Caso o Botafogo vença, será a primeira vez que o clube conquista um título na competição. Já o Galo pode se tornar bicampeão, a depender do resultado da partida deste sábado.

Ambas as equipes, no entanto, estão longe do topo do ranking dos times com a maior quantidade de títulos na Libertadores. Os clubes brasileiros estão, em geral, empatados com três títulos (Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e São Paulo). Os argentinos ocupam as primeiras posições, com mais de 5 títulos.

Veja o ranking dos times com mais títulos da Libertadores

7 títulos

Independiente (ARG) - 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984

6 títulos

Boca Juniors (ARG) - 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007

5 títulos

Peñarol (URU) - 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987

4 títulos

Estudiantes (ARG) - 1968, 1969, 1970 e 2009

River Plate (ARG) - 1986, 1996, 2015 e 2018

3 títulos

Flamengo - 1981, 2019 e 2022

Grêmio - 1983, 1995 e 2017

Nacional (URU) - 1971, 1980 e 1988

Olimpia (PAR) - 1979, 1990 e 2002

Palmeiras - 1999, 2020 e 2021

Santos - 1962, 1963 e 2011

São Paulo - 1992, 1993 e 2005

2 títulos

Atlético Nacional (COL) - 1989 e 2016

Cruzeiro - 1976 e 1997

Internacional - 2006 e 2010

1 título

Argentinos Juniors (ARG) - 1985

Colo Colo (CHI) - 1991

Corinthians - 2012

Fluminense - 2023

LDU (EQU) - 2008

Once Caldas (COL) - 2004

Racing (ARG) - 1967

San Lorenzo (ARG) - 2014

Vasco - 1998

Vélez Sarsfield (ARG) - 1994

Atlético-MG - 2013

Quanto ganha o campeão da Libertadores 2024?

O campeão do campeonato receberá 23 milhões de dólares (equivalente a R$ 137 milhões na cotação atual). O vice-campeão, por sua vez, receberá 7 milhões de dólares (R$ 41,8 milhões).

Onde assistir Atlético-MG x Botafogo ao vivo

A bola rola às 17h, prometendo um duelo decisivo para os dois clubes.

Os torcedores poderão acompanhar o jogo pela Globo (TV aberta) e ESPN (TV por assinatura).

Onde assistir Atlético-MG x Botafogo online

No streaming, o confronto será transmitido nas plataformas Disney+ e Paramount+.

Provável escalação do Botafogo

John; Vitinho, Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus.

Provável escalação do Atlético-MG

Everson; Lyanco, Battaglia, Alonso; Fausto Vera, Alan Franco, Scarpa e Arana; Paulinho, Hulk e Deyverson.

Hulk vai jogar na final da Libertadores?

Hulk está entre os escalados para a partida deste sábado, 30.