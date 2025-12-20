Esporte

Onde assistir e qual o horário dos jogos de Natal da NFL

Acordos incluem partidas regulares, playoffs, jogos internacionais e o Super Bowl LX

NFL: confira canais e streaming que exibem os jogos (Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire/Getty Images)

NFL: confira canais e streaming que exibem os jogos (Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05h01.

A temporada 2025/26 da NFL no Brasil traz uma programação especial para o Natal, com destaque para o NFL Christmas Gameday transmitido pela Netflix.

O evento, marcado para o dia 25 de dezembro, contará com dois jogos importantes entre rivais de divisão e uma performance de Kelly Clarkson, que vai comandar a abertura do dia festivo.

Qual o horário dos jogos?

As partidas do NFL Christmas Gameday de 2025 serão disputadas entre grandes rivais da liga, com os seguintes confrontos:

  • Dallas Cowboys vs Washington Commanders às 15h (horário de Brasília)

  • Detroit Lions vs Minnesota Vikings às 18h30 (horário de Brasília)

  • Denver Broncos vs Kansas City Chiefs às 22h15 (horário de Brasília)

Onde assistir?

  • Dallas Cowboys vs Washington Commanders: às 15h (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.

  • Detroit Lions vs Minnesota Vikings: às 18h30 (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.

  • Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: às 22h15 (horário de Brasília), transmissão pelo Prime Video.

Acompanhe tudo sobre:NFLJogosSuper Bowl

Mais de Esporte

Homens choram quatro vezes mais por futebol do que por amor, diz estudo

Sorteio Libertadores 2026: confira os confrontos dos brasileiros

Corinthians x Vasco: quando é o próximo jogo da Copa do Brasil?

O que falta para o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil?

Mais na Exame

Pop

Além do BBB: 10 realities para maratonar no fim de ano

Negócios

De US$ 23 a mais de US$ 1 milhão ao ano: como dois irmãos criaram um negócio milionário

Carreira

Disse não ao IPO, voltou à prancheta e agora comanda uma empresa de US$ 5,5 bilhões

Um conteúdo Esfera Brasil

Por que os juros são elevados em países emergentes