Onde assistir e qual o horário dos jogos de Natal da NFL

NFL: confira canais e streaming que exibem os jogos (Leandro Bernardes/PxImages/Icon Sportswire/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 05h01.
A temporada 2025/26 da NFL no Brasil traz uma programação especial para o Natal, com destaque para o NFL Christmas Gameday transmitido pela Netflix.
O evento, marcado para o dia 25 de dezembro, contará com dois jogos importantes entre rivais de divisão e uma performance de Kelly Clarkson, que vai comandar a abertura do dia festivo.
As partidas do NFL Christmas Gameday de 2025 serão disputadas entre grandes rivais da liga, com os seguintes confrontos:
Dallas Cowboys vs Washington Commanders às 15h (horário de Brasília)
Detroit Lions vs Minnesota Vikings às 18h30 (horário de Brasília)
Denver Broncos vs Kansas City Chiefs às 22h15 (horário de Brasília)
Dallas Cowboys vs Washington Commanders: às 15h (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.
Detroit Lions vs Minnesota Vikings: às 18h30 (horário de Brasília), transmissão exclusiva pela Netflix.
Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: às 22h15 (horário de Brasília), transmissão pelo Prime Video.