Onde assistir aos jogos da NBA de hoje

A rodada de terça-feira tem 7 partidas, com destaque para New York Knicks x Houston Rockets e o clássico Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers

Lakers e Cavaliers: duelo entre equipes da ponta na reta final da temporada da NBA (Jason Miller/Getty Images)

Renan Rodrigues
Publicado em 31 de março de 2026 às 06h38.

A NBA terá sete jogos nesta terça-feira, 31 de março de 2026. A programação começa às 20h, com Orlando Magic x Phoenix Suns, e encerra às 23h30, com Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers.

A rodada ganha peso de reta final de temporada regular, com equipes brigando por posicionamento para os playoffs. Saiba onde assistir cada confronto e horários.

Jogos da NBA hoje, 31 de março, e onde assistir

  • 20h — Orlando Magic x Phoenix Suns — NBA League Pass
  • 20h30 — Brooklyn Nets x Charlotte Hornets — NBA League Pass
  • 21h — Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks — NBA League Pass
  • 21h — Detroit Pistons x Toronto Raptors — NBA League Pass
  • 21h — New York Knicks x Houston Rockets — Amazon Prime Video
  • 23h30 — Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers — Amazon Prime Video

Quais jogos da NBA passam na TV e no streaming amanhã

Dois jogos desta terça têm transmissão aberta no Brasil pelo Amazon Prime Video: New York Knicks x Houston Rockets, às 21h, e o encerramento da noite, Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers, às 23h30.

Amazon Prime Video

NBA League Pass

Mais de Esporte

Suécia x Polônia: onde assistir hoje, horário e escalações

Onde assistir Brasil x Croácia hoje? Veja horário do amistoso

Kosovo X Turquia: que horas e onde assistir à repescagem da Copa do Mundo 2026?

Mais na Exame

Mercados

JP Morgan vê efeito em cadeia no petróleo com crise em Ormuz

Mundo

Guerra no Oriente Médio entra no 2º mês com escalada militar e tensão no Estreito de Ormuz

Ciência

Artemis II: Após 50 anos, Nasa quer mandar humanos para a órbita da Lua

Negócios

A clínica que surfa a onda do Ozempic e mira R$ 50 milhões