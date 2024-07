Olimpíadas de Paris 2024: veja horários e onde assistir aos esportes desta quinta-feira, 25 de julho

As modalidades de futebol, handebol e rugby sevens são os destaques das Olimpíadas de Paris 2024 nesta quinta-feira, 25 de julho.

A programação do dia também inclui competições emocionantes em tiro com arco. Veja detalhes e onde assistir:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Futebol (Feminino)

12:00 - Espanha vs. Japão - SporTV 4

- SporTV 4 12:00 - Canadá vs. Nova Zelândia - SporTV 4

- SporTV 4 14:00 - Nigéria vs. Brasil - Globo, SporTV, CazéTV

14:00 - Alemanha vs. Austrália - SporTV 4

- SporTV 4 16:00 - França vs. Colômbia - SporTV 4

- SporTV 4 16:00 - EUA vs. Zâmbia - SporTV 4

Handebol (Feminino)

04:00 - Eslovênia vs. Dinamarca - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 06:00 - Países Baixos vs. Angola - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 09:00 - Espanha vs. Brasil - Globo, SporTV 2, CazéTV

11:00 - Alemanha vs. República da Coréia - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 14:00 - Hungria vs. França - SporTV 2, Olympics.com

- SporTV 2, Olympics.com 16:00 - Noruega vs. Suécia - SporTV 2, Olympics.com

Rugby Sevens (Masculino)

09:00 - Samoa vs. Quênia - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 09:30 - Argentina vs. Austrália - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 10:00 - EUA vs. Uruguai - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 10:30 - Fiji vs. França - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 11:00 - África do Sul vs. Japão - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 11:30 - Nova Zelândia vs. Irlanda - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 15:00 - Colocação 9º - 12º lugar - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 15:30 - Colocação 9º - 12º lugar - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 16:00 - Quartas de final - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 16:30 - Quartas de final - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 17:00 - Quartas de final - SporTV 4, Olympics.com

- SporTV 4, Olympics.com 17:30 - Quartas de final - SporTV 4, Olympics.com

Tiro com Arco

04:30 - Ind. Feminino - Fase de Classificação - Invalides - SporTV 3, Olympics.com

- SporTV 3, Olympics.com 09:15 - Ind. Masculino - Fase de Classificação - Invalides - SporTV 3, Olympics.com

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /5 Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024 (Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024)

2 /5 (Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel)

3 /5 A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024. (A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.)

4 /5 O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França (O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França)

5/5 A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias (A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com