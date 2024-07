Pela primeira vez, homens podem competir no nado artístico nas Olimpíadas de Paris 2024

Pela primeira vez na história dos Jogos, os homens poderão competir no nado artístico nas Olimpíadas de Paris 2024. O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou a inclusão de até dois atletas masculinos por equipe para cada Comitê Olímpico Nacional, conforme anúncio feito pela World Aquatics em dezembro de 2023.

Desde sua inclusão no programa Olímpico em 1984, o nado artístico sempre foi uma modalidade exclusivamente feminina. Isso mudará em Paris 2024, onde 10 equipes disputarão a medalha de ouro no Centro Aquático Olímpico, incluindo até dois homens por equipe. Ao todo, a competição do nado artístico em Paris 2024 contará com 96 atletas, distribuídos em cinco provas, entre 5 e 10 de agosto.

Billy May, o primeiro campeão mundial masculino do nado artístico, comentou sobre a inclusão dos homens na competição, ao World Aquatics: "A inclusão de homens no nado artístico dos Jogos já foi considerada o sonho impossível. Isso prova que todos devemos sonhar alto. Os atletas homens resistiram. Agora, por meio de sua perseverança e da ajuda e apoio de tantos, todos os atletas podem ficar lado a lado igualmente, buscando a glória Olímpica."

Regras e provas da natação artística

O nado artístico combina acrobacias aquáticas com música. Embora as primeiras competições tenham sido organizadas para homens, o esporte passou a ser mais associado às mulheres ao longo do tempo. Após diversas demonstrações nos EUA no início do século 20, a modalidade ganhou popularidade e as primeiras competições foram organizadas.

Nas Olimpíadas, o esporte consiste em dois eventos: um de duetos e outro por equipes. Os eventos de duetos incluem uma rotina técnica e uma rotina livre. Para a competição por equipes, é adicionada uma rotina acrobática. Os eventos ocorrem em uma área de 30 metros por 20 metros e em uma piscina com profundidade mínima de 3 metros.

As rotinas são avaliadas por juízes que consideram vários critérios: nível de dificuldade, sincronização, execução e impressão artística. Os atletas precisam se impulsionar para fora da água para realizar certos movimentos ou girar com a parte superior do corpo submersa. O esporte, portanto, exige grande flexibilidade, força, atenção aos detalhes e coordenação.

