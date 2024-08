Olimpíadas de Paris 2024: veja horários e onde assistir aos esportes desta quinta, 1° de agosto

As modalidades de atletismo, ginástica artística e natação são os destaques das Olimpíadas de Paris 2024 nesta quinta-feira, 1º de agosto.

A programação do dia também inclui competições emocionantes em várias modalidades. Veja detalhes e onde assistir:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Atletismo

02:30 - Masculino - Final - Marcha Atlética 20km - Matheus Corrêa e Caio Bonfim

04:20 - Feminino - Final - Marcha Atlética 20km - Érica de Sena e Viviane Lyra

Badminton

03:30 - Feminino - Quartas de final - Duplas

04:40 - Masculino - Oitavas de final 1 - Simples

08:30 - Masculino - Quartas de final - Duplas

09:10 - Masculino - Oitavas de final 2 - Simples

13:30 - Feminino - Quartas de final - Simples

14:30 - Misto - Semifinal - Duplas

Basquete

06:00 - Feminino - Japão vs. Alemanha - Primeira Fase

08:30 - Feminino - Austrália vs. Canadá - Primeira Fase

12:15 - Feminino - França vs. Nigéria - Primeira Fase

16:00 - Feminino - Bélgica vs. Estados Unidos - Primeira Fase

Canoagem Slalom

10:30 - Masculino - Semifinal - K1 - Pepê Gonçalves

12:30 - Masculino - Final - K1 - Tem Medalha

Ciclismo BMX

15:00 - Masculino - Quartas de final - Corrida

15:20 - Feminino - Quartas de final - Corrida - Paola Reis

17:05 - Masculino - Repescagem - Última Chance - Corrida

17:15 - Feminino - Repescagem - Última Chance - Corrida

Ginástica Artística

13:15 - Feminino - Final - Individual Geral - Rebeca Andrade e Flávia Saraiva - Tem Medalha

Basquete 3x3

04:00 - Feminino - China vs. Austrália - Primeira Fase

04:30 - Feminino - Alemanha vs. Canadá - Primeira Fase

05:05 - Masculino - Holanda vs. Sérvia - Primeira Fase

05:35 - Masculino - China vs. Letônia - Primeira Fase

07:30 - Feminino - Azerbaijão vs. França - Primeira Fase

08:00 - Masculino - Estados Unidos vs. Austrália - Primeira Fase

08:35 - Masculino - Polônia vs. Lituânia - Primeira Fase

09:05 - Masculino - França vs. Holanda - Primeira Fase

13:00 - Feminino - China vs. Espanha - Primeira Fase

13:30 - Feminino - Alemanha vs. Azerbaijão - Primeira Fase

14:05 - Masculino - Lituânia vs. Estados Unidos - Primeira Fase

14:35 - Masculino - China vs. Polônia - Primeira Fase

16:30 - Feminino - Estados Unidos vs. Espanha - Primeira Fase

17:00 - Feminino - Canadá vs. França - Primeira Fase

17:35 - Masculino - Sérvia vs. França - Primeira Fase

18:05 - Masculino - Letônia vs. Estados Unidos - Primeira Fase

Boxe

07:36 - Feminino - Peso Galo - Quartas de final - Stanimira Petrova vs. Yuan Chang

07:52 - Masculino - Peso Meio-Médio Ligeiro - Quartas de final - Wyatt Sanford vs. Ruslan Abdullayev

08:08 - Masculino - Peso Pena - Quartas de final - Victor Schelstraete vs. Emmanuel Reyes

10:30 - Feminino - Peso Mosca - Oitavas de final - Nazym Kyzaibay vs. Caroline Almeida

11: 34 - Feminino - Peso Meio-Médio - Quartas de final - Bárbara dos Santos vs. Chen Nien-Chin

12:06 - Masculino - Peso Galo - Quartas de final - Widad Bertal vs. Pang Chol-Mi

12:22 - Feminino - Peso Galo - Quartas de final - Hatice Akbas vs. Enkhjargal Munguntsetseg

12:54 - Masculino - Peso Meio-Pesado - Quartas de final - Aibek Oralbay vs. Loren Alfonso

14:13 - Masculino - Peso Meio-Médio Ligeiro - Quartas de final - Richard Kovacs vs. Sofiane Oumiha

15:11 - Feminino - Peso Galo - Quartas de final - Im Ae-Ji vs. Yeni Arias

16:20 - Masculino - Peso Meio-Médio Ligeiro - Quartas de final - Eristandy Álvarez vs. Bunjong Sinsiri

16:36 - Masculino - Peso Pesado - Quartas de final - Hussein Iashaish vs. Murad Aliev

16:52 - Masculino - Peso Meio-Pesado - Quartas de final - Lazizbek Mullajonov vs. Keno Machado

17:03 - Feminino - Peso Galo - Quartas de final - Jutamas Jitpong vs. Giavanna Varricchio

18:25 - Masculino - Peso Pesado - Quartas de final - Erislandy Álvarez vs. Sining Yibulayin

19:05 - Feminino - Peso Galo - Quartas de final - Amita Singh vs. Cengiz Suleymanoğlu

Hóquei sobre Grama

05:00 - Masculino - Índia vs. Bélgica - Primeira Fase

05:30 - Masculino - Nova Zelândia vs. França - Primeira Fase

06:00 - Masculino - França vs. Grã-Bretanha - Primeira Fase

08:15 - Masculino - Argentina vs. Irlanda - Primeira Fase

10:00 - Masculino - Estados Unidos vs. Grã-Bretanha - Primeira Fase

12:30 - Feminino - Espanha vs. África do Sul - Primeira Fase

14:45 - Feminino - Japão vs. França - Primeira Fase

15:15 - Feminino - Argentina vs. Austrália - Primeira Fase

Judô

05:30 - Masculino - Até 100kg - Primeira Rodada - Leonardo Gonçalves vs. Dzhalar Kostoev

05:50 - Feminino - Até 78kg - Primeira Rodada - Mayra Aguiar vs. Alice Bellandi

07:20 - Masculino - Até 100kg - Oitavas de final

08:16 - Feminino - Até 78kg - Quartas de final

08:16 - Masculino - Até 100kg - Quartas de final

10:00 - Masculino - Até 100kg - Repescagem

11:17 - Masculino - Até 100kg - Semifinal

11:34 - Feminino - Até 78kg - Repescagem

11:51 - Feminino - Até 78kg - Semifinal

12:18 - Masculino - Até 100kg - Disputa do Bronze - Tem Medalha

12:49 - Feminino - Até 78kg - Disputa do Bronze - Tem Medalha

13:09 - Masculino - Até 100kg - Final - Tem Medalha

13:30 - Feminino - Até 78kg - Final - Tem Medalha

Polo Aquático

03:50 - Masculino - Grécia vs. Estados Unidos - Primeira Fase

05:45 - Masculino - Sérvia vs. Espanha - Primeira Fase

10:00 - Masculino - França vs. Austrália - Primeira Fase

11:35 - Masculino - Itália vs. Montenegro - Primeira Fase

14:30 - Masculino - Romênia vs. Croácia - Primeira Fase

16:05 - Masculino - Hungria vs. Japão - Primeira Fase

Esgrima

06:50 - Feminino - Florete por Equipes - Quartas de Final - França vs. Canadá

06:50 - Feminino - Florete por Equipes - Quartas de Final - Itália vs. Egito

06:50 - Feminino - Florete por Equipes - Quartas de Final - Estados Unidos vs. China

06:50 - Feminino - Florete por Equipes - Quartas de Final - Japão vs. Polônia

08:40 - Feminino - Florete por Equipes - Disputa de 5º a 8º Lugar

09:50 - Feminino - Florete por Equipes - Semifinal

11:00 - Feminino - Florete por Equipes - Disputa de 7º Lugar

11:10 - Feminino - Florete por Equipes - Disputa de 5º Lugar

14:10 - Feminino - Florete por Equipes - Disputa do Bronze - Tem Medalha

15:30 - Feminino - Florete por Equipes - Final - Tem Medalha

Golfe

04:00 - Masculino - Primeira Rodada - Individual

Hipismo

06:00 - Misto - Classificatórias - Saltos por Equipes

Handebol

04:00 - Feminino - Holanda vs. Brasil - Primeira Fase

06:00 - Feminino - Coreia do Sul vs. Suécia - Primeira Fase

09:00 - Feminino - Espanha vs. Hungria - Primeira Fase

11:00 - Feminino - Angola vs. França - Primeira Fase

14:00 - Feminino - Alemanha vs. Dinamarca - Primeira Fase

16:00 - Feminino - Eslovênia vs. Noruega - Primeira Fase

Vela

07:00 - Feminino - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª regatas - IQFoil

07:00 - Feminino - 17ª e 18ª regatas - IQFoil

07:00 - Feminino - Maratona -IQFoil

07:00 - Masculino - 13ª, 14ª, 15ª e 16ª regatas - IQFoil - Mateus Isaac

07:00 - Masculino - 17ª e 18ª regatas - IQFoil - Mateus Isaac

07:00 - Masculino - Maratona - Mateus Isaac

07:00 - Feminino - Final - 49er FX - Tem Medalha

07:00 - Masculino - Final - 49er - Tem Medalha

07:00 - Feminino - 1ª e 2ª regatas - ILCA 6 - Gabriella Kidd

07:00 - Masculino - 1ª e 2ª regatas - ILCA 7 - Bruno Fontes

Vôlei de Praia

04:00 - Masculino - Ehlers/Wickler vs. Hodges/Schubert - Duplas - Primeira Fase

05:00 - Masculino - Cherif/Ahmed vs. Nicolai/Carraccher - Duplas - Primeira Fase

06:00 - Feminino - Liliana/Paula vs. Marwa/Elghobashy - Duplas - Primeira Fase

07:00 - Masculino - Diaz/Alayo vs. Abicha/Elgraoui - Duplas - Primeira Fase

10:00 - Masculino - André/George vs. Partain/Benesh - Duplas - Primeira Fase

11:00 - Feminino - Mariafe/Clancy vs. Bansley/Bukovec - Duplas - Primeira Fase

15:00 - Masculino - Ahman/Hellvig vs. Cottafava/Nicolai - Duplas - Primeira Fase

15:00 - Feminino - Ana Patrícia/Duda vs. Gottardi/Menegatti - Duplas - Primeira Fase

16:00 - Masculino - Bryl/Losiak vs. Bassereau/Lyneel - Duplas - Primeira Fase

17:00 - Feminino - Nuss/Kloth vs. Xue/Xia - Duplas - Primeira Fase

Surfe*

*As competições de surfe devem ser canceladas devido ao clima desfavorável.

14:00 - Masculino - Quartas de Final - Individual - Alonson Correa e Reo Inaba

14:36 - Masculino - Quartas de Final - Individual - Kauli Vaast e Joan Duru

15:12 - Masculino - Quartas de Final - Individual - Gabriel Medina e João Chianca

15:48 - Masculino - Quartas de Final - Individual - Jack Robinson e Ethan Ewing

16:24 - Feminino - Quartas de Final - Individual

18:48 - Masculino - Semifinal - Individual

20:00 - Feminino - Semifinal - Individual

21:12 - Masculino - Disputa do Bronze - Individual - Tem Medalha

21:53 - Feminino - Disputa do Bronze - Individual - Tem Medalha

22:34 - Masculino - Final - Individual - Tem Medalha

23:15 - Feminino - Final - Individual - Tem Medalha

Tiro com Arco

04:30 - Masculino - Primeira Rodada 5 - Individual

04:30 - Feminino - Primeira Rodada 5 - Individual

05:22 - Masculino - Segunda Rodada 5 - Individual

05:56 - Feminino - Segunda Rodada 5 - Individual

06:35 - Feminino - Segunda Rodada 5 - Individual

10:30 - Masculino - Primeira Rodada 6 - Individual

10:56 - Feminino - Primeira Rodada 6 - Individual

11:35 - Masculino - Segunda Rodada 6 - Individual

11:56 - Feminino - Segunda Rodada 6 - Individual

Tênis de Mesa

05:00 - Feminino - Quartas de Final 1 - Simples

07:00 - Masculino - Quartas de Final 1 - Simples

10:00 - Feminino - Quartas de Final 2 - Simples

11:00 - Masculino - Quartas de Final 2 - Simples

15:00 - Feminino - Quartas de Final 3 - Simples

16:00 - Masculino - Quartas de Final 3 - Simples

Vôlei

04:00 - Feminino - Turquia vs. República Dominicana - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

08:00 - Feminino - Brasil vs. Japão - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

12:00 - Feminino - Itália vs. Holanda - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

16:00 - Feminino - França vs. China - Vôlei de Quadra - Primeira Fase

Natação

06:00 - Feminino - Classificatórias - 200m Costas

06:16 - Masculino - Classificatórias - 50m Livre - Guilherme Caribe

06:40 - Masculino - Classificatórias - 200m Medley

06:56 - Feminino - Classificatórias - 4x200m Livre - Brasil

15:30 - Feminino - Final - 200m Borboleta - Tem Medalha

15:37 - Masculino - Final - 200m Costas - Tem Medalha

15:44 - Feminino - Semifinal - 50m Livre

16:04 - Feminino - Final - 200m Peito - Tem Medalha

16:11 - Masculino - Semifinal - 200m Costas

16:35 - Masculino - Semifinal - 200m Medley

16:49 - Feminino - Final - 4x200m Livre - Tem Medalha

Remo

04:30 - Feminino - Semifinal - Skiff Simples

04:50 - Masculino - Semifinal - Skiff Simples

05:10 - Masculino - Repescagem - Oito Com

05:30 - Feminino - Final B - Skiff Duplo

05:42 - Masculino - Final B - Skiff Duplo

05:54 - Feminino - Final B - Quatro Sem

06:06 - Masculino - Final B - Quatro Sem

06:18 - Feminino - Final - Skiff - Tem Medalha

06:30 - Masculino - Final - Skiff Duplo - Tem Medalha

06:50 - Feminino - Final - Quatro Sem - Tem Medalha

07:10 - Masculino - Final - Quatro Sem - Tem Medalha

Tiro Esportivo

04:30 - Masculino - Final - Carabina Três Posições 50m - Lazar Kovacevic - Tem Medalha

07:00 - Feminino - Classificatórias - Carabina Três Posições 50m - Geovana Meyer

Tênis

07:00 - Feminino - Semifinal - Duplas

07:00 - Masculino - Quartas de Final 1 - Simples

07:00 - Misto - Semifinal - Duplas

14:00 - Feminino - Semifinal 2 - Simples

14:00 - Masculino - Quartas de Final 2 - Simples

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.



Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /5 Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024 (Elementos metálicos removidos da Torre Eiffel foram conservados e usados nas medalhas de Paris 2024)

2 /5 Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel (Cada medalha olímpica e paraolímpica é incrustada com um pedaço de ferro original da Torre Eiffel)

3 /5 A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024. (A Empresa Operadora da Torre Eiffel permitiu que essas peças históricas reencontrassem a glória nos Jogos de Paris 2024.)

4 /5 O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França (O ferro da Torre Eiffel nas medalhas tem a forma de um hexágono, representando a França)

5/5 A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias (A joalheria LVMH Chaumet desenhou as medalhas dos Jogos de Paris 2024, transformando-as em verdadeiras joias)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com