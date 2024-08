Caio Bonfim brilha e conquista prata na marcha atlética em Paris-2024

Na madrugada desta quinta-feira (horário de Brasília), Caio Bonfim, de 33 anos, alcançou um feito histórico para o Brasil ao conquistar a medalha de prata na marcha atlética de 20 km nas Olimpíadas de Paris. Este é o melhor resultado da carreira do atleta, que já havia participado de três edições anteriores dos Jogos Olímpicos. Caio se destacou durante toda a prova, liderando o pelotão em vários momentos e enfrentando uma disputa acirrada até os metros finais.

Com o tempo de 1h19m09s, Caio terminou a prova 14 segundos atrás do equatoriano Brian Daniel Pintado, que levou o ouro com 1h18m55s. O espanhol Álvaro Martin completou o pódio com o bronze, cravando 1h19m11s. Outros brasileiros que participaram da competição, Max Batista e Matheus Corrêa, terminaram em 28º e 39º lugares, respectivamente.

"Olimpíadas é diferente de tudo, né, cara? Tinha uma expectativa, mas você viu tanto que é forte o nível. E Deus proporcionou esse momento. A gente se entregou. Jogos olímpicos não são só essas 20 voltas aqui. É um trabalho, mas também o resultado, graças a Deus, valeu a pena. Eu queria, eu entreguei o meu melhor todos os dias, todas as voltas, todos os momentos, todos os treinamentos deste ciclo olímpico curto de três anos para que eu passasse antes da minha chegada, olhar para trás e falar: "cara, eu entreguei", disse Caio em entrevista para a TV Globo após a prova.

Caio Bonfim já havia ficado em quarto lugar na Rio-2016, e agora, com a conquista em Paris, ele se torna o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em sua quarta participação olímpica.

Quem é Caio Bonfim

Caio Bonfim, nascido em Sobradinho, Distrito Federal, é um dos principais nomes da marcha atlética no Brasil. Aos 33 anos, ele é treinado por sua mãe, Gianette Bonfim, que foi oito vezes campeã brasileira, e por seu pai, João Sena, que também foi treinador de sua mãe. A família Bonfim é conhecida pelo seu comprometimento com o atletismo, organizando o projeto Centro de Atletismo de Sobradinho, onde Caio treina.

Caio começou sua trajetória olímpica em Londres 2012, participou da Rio 2016, onde ficou em quarto lugar, e competiu também em Tóquio 2021. Em 2022, ele foi sexto colocado no Mundial, e desde então, tem conquistado pódios em todas as competições de marcha atlética de 20 km que participou.

Residente em Sobradinho com sua esposa e filhos, Caio Bonfim é um exemplo de dedicação e perseverança, consolidando-se como um dos grandes nomes do atletismo brasileiro. Sua conquista nas Olimpíadas de Paris marca um momento histórico para o esporte no Brasil, inspirando novas gerações de atletas.