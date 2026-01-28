Esporte

Olimpíadas de inverno 2026: quando começa a patinação artística?

Evento de abertura será a competição por equipes, com apresentações em cinco categorias; veja as datas

(picture alliance / Colaborador/Getty Images)

(picture alliance / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09h50.

A patinação artística será uma das primeiras atrações dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, com início marcado para 6 de fevereiro, primeiro dia oficial das competições.

As provas ocorrem na Arena Ice Skating, em Milão, e seguem até 19 de fevereiro, totalizando 12 dias de apresentações e decisões por medalha.

O evento de abertura será a competição por equipes, com apresentações em cinco categorias. A tradicional exibição de gala encerra a programação em 21 de fevereiro.

Cronograma da patinação artística

DataHorário (Brasília)Evento
6 fevereiro5:55–10:55Equipes: Dança no gelo (rítmica), Pares (curto), Feminino (curto)
7 fevereiro15:45–18:55Equipes: Masculino (curto), Dança no gelo (livre)
8 fevereiro15:30–19:05Equipes: Pares (livre), Feminino (livre), Masculino (livre)
9 fevereiro15:15–18:55Dança no gelo (rítmica individual)
10 fevereiro14:30–18:45Masculino (curto)
11 fevereiro15:30–19:10Dança no gelo (livre individual)
13 fevereiro15:00–19:15Masculino (longo)
15 fevereiro15:45–18:55Pares (curto)
16 fevereiro16:00–19:10Pares (longo)
17 fevereiro14:30–18:45Feminino (curto)
19 fevereiro15:00–19:15Feminino (longo)
21 fevereiro16:00–18:30Exibição de gala

Cinco modalidades em disputa

A patinação artística distribuirá medalhas nas seguintes categorias:

  • Individual masculino

  • Individual feminino

  • Pares

  • Dança no gelo

  • Competição por equipes

Olimpíadas de Inverno 2026

Os Jogos ocorrem entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. São esperados 3.500 atletas de 93 países. Todos os horários divulgados seguem o fuso de Brasília (UTC-3), quatro horas a menos que o horário local italiano.

Acompanhe tudo sobre:Olimpíadas de Inverno

Mais de Esporte

Brasileirão: que horas o Flamengo joga hoje e onde assistir

Lula sugere Ancelotti no Corinthians após a Copa em reunião com a Fifa

PSG x Newcastle: onde assistir e horário pela Champions League

Barcelona x Copenhagen: onde assistir e horário pela Champions League

Mais na Exame

Esporte

Brasileirão: que horas o Flamengo joga hoje e onde assistir

Pop

Shows do BTS aumentam buscas por hóteis em SP em mais de 190%

Future of Money

'A natureza do ciclo do bitcoin mudou', diz CEO da Ripio

Marketing

Rumo aos 4 milhões de clientes, Nomad mais que dobra base em dois anos