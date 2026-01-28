Olimpíadas de inverno 2026: quando começa a patinação artística?

A patinação artística será uma das primeiras atrações dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, com início marcado para 6 de fevereiro, primeiro dia oficial das competições.
As provas ocorrem na Arena Ice Skating, em Milão, e seguem até 19 de fevereiro, totalizando 12 dias de apresentações e decisões por medalha.
O evento de abertura será a competição por equipes, com apresentações em cinco categorias. A tradicional exibição de gala encerra a programação em 21 de fevereiro.
Cronograma da patinação artística
|Data
|Horário (Brasília)
|Evento
|6 fevereiro
|5:55–10:55
|Equipes: Dança no gelo (rítmica), Pares (curto), Feminino (curto)
|7 fevereiro
|15:45–18:55
|Equipes: Masculino (curto), Dança no gelo (livre)
|8 fevereiro
|15:30–19:05
|Equipes: Pares (livre), Feminino (livre), Masculino (livre)
|9 fevereiro
|15:15–18:55
|Dança no gelo (rítmica individual)
|10 fevereiro
|14:30–18:45
|Masculino (curto)
|11 fevereiro
|15:30–19:10
|Dança no gelo (livre individual)
|13 fevereiro
|15:00–19:15
|Masculino (longo)
|15 fevereiro
|15:45–18:55
|Pares (curto)
|16 fevereiro
|16:00–19:10
|Pares (longo)
|17 fevereiro
|14:30–18:45
|Feminino (curto)
|19 fevereiro
|15:00–19:15
|Feminino (longo)
|21 fevereiro
|16:00–18:30
|Exibição de gala
Cinco modalidades em disputa
A patinação artística distribuirá medalhas nas seguintes categorias:
-
Individual masculino
-
Individual feminino
-
Pares
-
Dança no gelo
-
Competição por equipes
Olimpíadas de Inverno 2026
Os Jogos ocorrem entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. São esperados 3.500 atletas de 93 países. Todos os horários divulgados seguem o fuso de Brasília (UTC-3), quatro horas a menos que o horário local italiano.