Olimpíadas de inverno 2026: quando começa a patinação artística?

A patinação artística será uma das primeiras atrações dos Jogos Olímpicos de Inverno Milano-Cortina 2026, com início marcado para 6 de fevereiro, primeiro dia oficial das competições.

As provas ocorrem na Arena Ice Skating, em Milão, e seguem até 19 de fevereiro, totalizando 12 dias de apresentações e decisões por medalha.

O evento de abertura será a competição por equipes, com apresentações em cinco categorias. A tradicional exibição de gala encerra a programação em 21 de fevereiro.

Cronograma da patinação artística

Data Horário (Brasília) Evento 6 fevereiro 5:55–10:55 Equipes: Dança no gelo (rítmica), Pares (curto), Feminino (curto) 7 fevereiro 15:45–18:55 Equipes: Masculino (curto), Dança no gelo (livre) 8 fevereiro 15:30–19:05 Equipes: Pares (livre), Feminino (livre), Masculino (livre) 9 fevereiro 15:15–18:55 Dança no gelo (rítmica individual) 10 fevereiro 14:30–18:45 Masculino (curto) 11 fevereiro 15:30–19:10 Dança no gelo (livre individual) 13 fevereiro 15:00–19:15 Masculino (longo) 15 fevereiro 15:45–18:55 Pares (curto) 16 fevereiro 16:00–19:10 Pares (longo) 17 fevereiro 14:30–18:45 Feminino (curto) 19 fevereiro 15:00–19:15 Feminino (longo) 21 fevereiro 16:00–18:30 Exibição de gala

Cinco modalidades em disputa

A patinação artística distribuirá medalhas nas seguintes categorias:

Individual masculino

Individual feminino

Pares

Dança no gelo

Competição por equipes

Olimpíadas de Inverno 2026

Os Jogos ocorrem entre 6 e 22 de fevereiro de 2026, em Milão e Cortina d'Ampezzo, na Itália. São esperados 3.500 atletas de 93 países. Todos os horários divulgados seguem o fuso de Brasília (UTC-3), quatro horas a menos que o horário local italiano.