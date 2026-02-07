Olimpíadas de Inverno 2026: programação de sábado, horários e onde assistir

Veja a programação completa das Olimpíadas de Inverno 2026 neste sábado, 7, com horários das provas, finais, entrega de medalhas e onde assistir ao vivo. (picture alliance / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 7 de fevereiro de 2026 às 11h08.
As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 neste sábado, 7 de fevereiro, têm uma programação que reúne provas de curling, esqui alpino, esqui cross-country, esqui estilo livre, patinação de velocidade, hóquei no gelo e patinação artística.
A programação das Olimpíadas de Inverno neste sábado tiveram início às 6h (horário de Brasília), com duas partidas simultâneas de curling: Grã-Bretanha x Canadá e Suíça x Suécia, disputadas no Estádio Olímpico da modalidade. Os confrontos colocam frente a frente seleções tradicionais e prometem impacto direto na classificação.
Na sequência, o esqui alpino downhill entrou em cena às 7h30, seguido pelo esqui cross-country, às 9h40. Já às 10h40, o esqui estilo livre movimentou as pistas.
A partir do meio-dia, a patinação de velocidade abre a programação da tarde das Olimpíadas de Inverno, às 12h. Logo depois, às 12h40, o hóquei no gelo feminino ganha destaque com o confronto entre Estados Unidos e Finlândia, um dos jogos mais aguardados do dia.
O encerramento do sábado olímpico fica por conta da patinação artística, às 18h05.
Confira os horários completos:
Horário: 6h;
Jogos: Grã-Bretanha x Canadá | Suíça x Suécia;
Onde assistir: sportv2 e CazéTV.
Horário: 7h30;
Onde assistir: sportv2 e CazéTV.
Horário: 9h00;
Onde assistir: sportv2, ge.tv e CazéTV.
Horário: 10h00;
Onde assistir: sportv2, ge.tv e CazéTV.
Horário: 12h;
Onde assistir: sportv2 e CazéTV.
Horário: 12h40 — Estados Unidos x Finlândia;
Onde assistir: sportv2 e CazéTV.
Horário: 15h45;
Onde assistir: sportv2 e CazéTV.