Olimpíadas de Inverno 2026: programação de sábado, horários e onde assistir

As Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina 2026 neste sábado, 7 de fevereiro, têm uma programação que reúne provas de curling, esqui alpino, esqui cross-country, esqui estilo livre, patinação de velocidade, hóquei no gelo e patinação artística.

Curling abre o sábado olímpico

A programação das Olimpíadas de Inverno neste sábado tiveram início às 6h (horário de Brasília), com duas partidas simultâneas de curling: Grã-Bretanha x Canadá e Suíça x Suécia, disputadas no Estádio Olímpico da modalidade. Os confrontos colocam frente a frente seleções tradicionais e prometem impacto direto na classificação.

Esqui concentra as provas da manhã

Na sequência, o esqui alpino downhill entrou em cena às 7h30, seguido pelo esqui cross-country, às 9h40. Já às 10h40, o esqui estilo livre movimentou as pistas.

Tarde tem hóquei no gelo

A partir do meio-dia, a patinação de velocidade abre a programação da tarde das Olimpíadas de Inverno, às 12h. Logo depois, às 12h40, o hóquei no gelo feminino ganha destaque com o confronto entre Estados Unidos e Finlândia, um dos jogos mais aguardados do dia.

O encerramento do sábado olímpico fica por conta da patinação artística, às 18h05.

Confira os horários completos:

Programação das Olimpíadas de Inverno 2026 — sábado (07/02)

Curling

Horário: 6h;

Jogos: Grã-Bretanha x Canadá | Suíça x Suécia;

Onde assistir: sportv2 e CazéTV.

Esqui alpino downhill

Horário: 7h30;

Onde assistir: sportv2 e CazéTV.

Esqui cross-country

Horário: 9h00;

Onde assistir: sportv2, ge.tv e CazéTV.

Esqui estilo livre

Horário: 10h00;

Onde assistir: sportv2, ge.tv e CazéTV.

Patinação de velocidade

Horário: 12h;

Onde assistir: sportv2 e CazéTV.

Hóquei no gelo feminino

Horário: 12h40 — Estados Unidos x Finlândia;

Onde assistir: sportv2 e CazéTV.

Patinação artística