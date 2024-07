Olimpíadas: Brasil perde da Polônia no vôlei masculino

O segundo jogo da seleção brasileira masculina de vôlei nas Olimpíadas de Paris pelo Grupo B aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31, com mais uma derrota para o time do Brasil. Na estreia contra a Itália, no sábado, a seleção também acabou decepcionando os torcedores após perder os dois primeiros.

Contra a Polônia, o jogo foi mais acirrado, com o Brasil ganhando dois dos cinco sets.

Agora, o Brasil precisa vencer do Egito para se classificar para o mata-mata. Já a Polônia chegou aos cinco pontos e está na vice-liderança do Grupo B, atrás da Itália, que tem seis pontos. Já classificadas às quartas de final, as seleções disputam o 1º lugar na última rodada.

Quando é o próximo jogo da seleção masculina de vôlei?

A seleção brasileira masculina de vôlei retorna à quadra na segunda-feira, 2, para enfrentar o Egito.

Assim como nas últimas edições, o vôlei masculino tem a participação de 12 seleções. Neste ano, as equipes foram divididas em três grupos com quatro integrantes cada. Os dois primeiros colocados de cada chave, além dos dois melhores terceiros colocados no geral, avançam para que se inicia a partir das quartas de final.