Onde assistir e horários dos jogos de vôlei feminino e masculino (agenda completa)

O vôlei é uma das modalidades mais populares no Brasil, e a seleção está presente nas Olimpíadas de Paris 2024. Jogada por duas equipes de seis jogadores, a modalidade exige não só habilidade técnica, mas também força e reflexos rápidos.

O Brasil se destaca como uma potência no vôlei olímpico e estreia no dia 27 de julho, sábado, num jogo contra a Itália. Nas décadas de 1980 e 1990, equipes da União Soviética, Cuba, Itália e China frequentemente subiram ao pódio, seguidas pelo Brasil nos anos 2000. Atualmente, a antiga União Soviética, Brasil e Estados Unidos lideram o quadro de medalhas olímpicas no vôlei, sendo os únicos Comitês Olímpicos Nacionais com pelo menos dez medalhas cada. No Brasil, atletas icônicos como Giba e Fofão deixaram um legado duradouro, inspirando novas gerações e solidificando a posição do país no cenário internacional do vôlei.

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024

27 de julho (sábado)

04:00 - Japão vs. Alemanha (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Itália vs. Brasil (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - Polônia vs. Egito (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - EUA vs. Argentina (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

28 de julho (domingo)

04:00 - Itália vs. República Dominicana (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Polônia vs. Japão (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - França vs. Sérvia (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - Eslovênia vs. Canadá (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

29 de julho (segunda-feira)

04:00 - Türkiye vs. Países Baixos (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Brasil vs. Quênia (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - EUA vs. China (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - França vs. Sérvia (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

30 de julho (terça-feira)

04:00 - Itália vs. Egito (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - EUA vs. Alemanha (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - Eslovênia vs. Sérvia (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - França vs. Canadá (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

31 de julho (quarta-feira)

04:00 - Polônia vs. Brasil (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Japão vs. Argentina (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - EUA vs. Sérvia (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - Polônia vs. Quênia (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

1 de agosto (quinta-feira)

04:00 - Türkiye vs. República Dominicana (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Brasil vs. Japão (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - Itália vs. Países Baixos (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - França vs. China (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

2 de agosto (sexta-feira)

04:00 - Argentina vs. Alemanha (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Brasil vs. Egito (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - França vs. Eslovênia (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - Japão vs. EUA (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

3 de agosto (sábado)

04:00 - Países Baixos vs. República Dominicana (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Japão vs. Quênia (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - Polônia vs. Itália (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - Canadá vs. Sérvia (Masculino) - Arena 1 Paris Sul

4 de agosto (domingo)

04:00 - Itália vs. Türkiye (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

08:00 - França vs. EUA (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

12:00 - China vs. Sérvia (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

16:00 - Brasil vs. Polônia (Feminino) - Arena 1 Paris Sul

5 de agosto (segunda-feira)

04:00 - Masculino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Masculino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

12:00 - Masculino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

16:00 - Masculino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

6 de agosto (terça-feira)

04:00 - Feminino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

08:00 - Feminino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

12:00 - Feminino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

16:00 - Feminino - Quartas de final - Arena 1 Paris Sul

7 de agosto (quarta-feira)

11:00 - Masculino - Semifinais - Arena 1 Paris Sul

15:00 - Masculino - Semifinais - Arena 1 Paris Sul

8 de agosto (quinta-feira)

11:00 - Feminino - Semifinais - Arena 1 Paris Sul

15:00 - Feminino - Semifinais - Arena 1 Paris Sul

9 de agosto (sexta-feira)

11:00 - Masculino - Disputa pela medalha bronze - Arena 1 Paris Sul

10 de agosto (sábado)

08:00 - Masculino - Disputa pela medalha de ouro - Arena 1 Paris Sul

12:15 - Feminino - Disputa pela medalha bronze - Arena 1 Paris Sul

11 de agosto (domingo)

08:00 - Feminino - Disputa pela medalha de ouro - Arena 1 Paris Sul

*O calendário será atualizado conforme o andamento da competição.

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com