Brasil nas Olimpíadas 2024: veja programação de hoje, terça-feira, 30 de julho

As Olimpíadas de Paris 2024 continuam a todo vapor, e hoje atletas brasileiros competem em diversas modalidades. O destaque vai para a final do triatlo masculino, com o brasileiro Miguel Hidalgo, ainda durante a madrugada, além dos confrontos no basquete e handebol feminino e participações individuais de atletas em esportes como canoagem slalom, judô e natação.

Veja como assistir ao Brasil nas Olimpíadas 2024:

Brasileiros que competem nas Olimpíadas hoje, terça-feira, 30 de julho

Triatlo (masculino) - FINAL: 03:00 - Miguel Hidalgo e Manoel Messias

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial. As informações são do site oficial das Olimpíadas; horários podem mudar a qualquer momento. Viu algum erro? Envie um e-mail para homepage@exame.com