Olimpíadas de Paris 2024: veja horário e onde assistir aos esportes desta terça-feira, 30 de julho

As modalidades de badminton, basquete e futebol são os destaques das Olimpíadas de Paris 2024 nesta terça-feira, 30 de julho.

A programação do dia também inclui competições emocionantes em boxe e canoagem slalom. Veja detalhes e onde assistir:

Veja horários e onde assistir ao vivo às Olimpíadas de Paris 2024 hoje

Badminton

03:30 - Simples Feminino - Fase de Grupos

04:20 - Simples Masculino - Fase de Grupos

05:10 - Simples Masculino - Fase de Grupos

06:00 - Simples Masculino - Fase de Grupos

09:00 - Simples Feminino - Fase de Grupos

09:50 - Simples Masculino - Fase de Grupos - Ygor Coelho

10:40 - Simples Masculino - Fase de Grupos

11:30 - Simples Masculino - Fase de Grupos

14:30 - Simples Feminino - Fase de Grupos

15:20 - Duplas Mistas - Quartas de final

16:10 - Duplas Mistas - Quartas de final

Basquete

06:00 - Porto Rico vs. Espanha

08:30 - China vs. Sérvia

12:15 - Porto Rico vs. Sérvia

16:00 - Brasil vs. Alemanha

Basquete 3x3

12:30 - Austrália vs. Alemanha

13:00 - Canadá vs. China

13:35 - Letônia vs. Países Baixos

14:05 - Sérvia vs. China

16:00 - Espanha vs. França

16:30 - EUA vs. Azerbaijão

17:05 - Lituânia vs. França

17:35 - EUA vs. Polônia

Boxe

06:00 - 57kg Masculino - Oitavas de final - Michael Trindade

06:32 - 71kg Masculino - Oitavas de final

07:04 - 75kg Feminino - Oitavas de final

08:08 - 60kg Feminino - Quartas de final

10:30 - 57kg Masculino - Oitavas de final

11:18 - 71kg Masculino - Oitavas de final

12:06 - 75kg Feminino - Oitavas de final

12:38 - 60kg Feminino - Quartas de final

15:00 - 57kg Masculino - Oitavas de final

15:48 - 71kg Masculino - Oitavas de final - Wanderley Pereira

16:36 - 75kg Feminino - Oitavas de final

16:36 - 60kg Feminino - Quartas de final - Tatiane Chagas

Canoagem Slalom

10:00 - Classificatórias (1ª descida) - Ana Sátila

11:00 - Classificatórias (1ª descida) - Pepê Gonçalves

12:10 - Classificatórias (2ª descida) - Ana Sátila

13:10 - Classificatórias (2ª descida): Pepê Gonçalves

Ciclismo BMX Freestyle

08:25 - Feminino Park - Classificatórias

10:12 - Masculino Park - Classificatórias - Gustavo Bala Loka

Esgrima

08:30 - Sabre por equipes masculino, 1/4

10:00 - Sabre por equipes masc, class 5º - 8º

10:50 - Sabre por equipes masculino, semifinal 2

10:50 - Sabre por equipes masculino, 1/2 1

11:40 - Sabre equipes masc, 7º-8º lugar

11:40 - Sabre equipes masc, 5º-6º lugar

14:30 - Sabre por equipes masc, disputa bronze

15:30 - Sabre por equipes masc, disputa ouro

Futebol

10:00 - República Dominicana vs. Uzbequistão

10:00 - Espanha vs. Egito

12:00 - Marrocos vs. Iraque

12:00 - Ucrânia vs. Argentina

14:00 - Estados Unidos vs. Guiné

14:00 - Nova Zelândia vs França

16:00 - Paraguai vs Mali

16:00 - Israel vs Japão

Ginástica Artística

12:30 - Final de equipes masculino

Handebol

04:00 - Alemanha vs. Eslovênia

06:00 - Noruega vs. Coreia do Sul

09:00 - Holanda vs. Espanha

11:00 - Hungria vs. Angola

14:00 - França vs. Brasil

16:00 - Suécia vs. Dinamarca

Hipismo

06:00 - Adestramento por equipes - GP - Dia 1 - João Victor Oliva

06:00 - Adestramento Ind - Grande Prêmio Dia 2 - João Victor Oliva

Hóquei sobre Grama

05:00 - Espanha vs. França

05:30 - África do Sul vs. Alemanha

07:45 - Grã-Bretanha vs. Holanda

08:15 - Irlanda vs. Índia

12:00 - Argentina vs. Nova Zelândia

14:45 - Austrália vs. Bélgica

Judô

05:40 -90kg masculino - 1ª Fase Eliminatória - Guilherme Schimidt

06:30 - -70kg feminino - 1ª Fase Eliminatória - Ketleyn Quadros

Natação

06:00 - 200m borboleta Masculino - Classificatórias - Nick Albiero

06:15 - 100m livre Masculino - Classificatórias - Marcelo Chierighini, Guilherme Caribé

06:44 - 1500m livre - Classificatórias - Beatriz Dizotti

08:08 - Classificatórias (4 x 200m livre) - Brasil

Polo Aquático

05:30 - Austrália vs. Sérvia

07:05 - Croácia vs. Itália

10:00 - Japão vs. França

11:35 - Estados Unidos vs. Romênia

14:30 - Montenegro vs. Grécia

16:05 - Espanha vs. Hungria

Remo

04:30 - Quartas de final - Beatriz Tavares



05:10 - Quartas de final - Lucas Verthein

05:50 - Semifinal (feminino) - Skiff duplo

06:10 - Semifinal (masculino) - Skiff duplo

06:30 - Repescagem (feminino)

06:40 - Repescagem (masculino)

Rugby

09:30 - China vs. Grã-Bretanha

10:00 - França vs. Irlanda

10:30 - Nova Zelândia vs. Estados Unidos

11:00 - Canadá vs. Austrália

11:30 - África do Sul vs. Fiji

12:00 - Japão vs. Brasil

Surfe

14:00 - Quartas de final - Gabriel Medina e João Chinca

Tênis

07:00 - MS 3ª Rodada/ FS Quartas de final

07:00 - MS 3ª Rd/ FS QF/ MD SF/ FD QF/ XD QF

07:00 - MS 3ª Rd/ MD SF/ FD QF/ XD QF

07:00 - MS 3ª Rd/ FD QF/ XD QF

14:00 - MS 3ª Rodada/ FS Quartas de final

Tênis de Mesa

05:00 - Individual Masc/Fem - Segunda fase - Vitor Ishiy

06:00 - Individual Masc/Fem - Segunda fase - Hugo Calderano

Tiro com Arco

07:26 - Ind. Feminino - Primeira Rodada - Ana Luiza Caetano

08:18 - Ind. Masculino - Primeira Rodada - Marcus Vinicius D'Almeida

Triatlo

03:00 - Individual - Miguel Hidalgo e Manoel Messias

Vela

07:00 - 6ª, 7ª e 8ª regatas - Mateus Isaac

07:00 - 9ª, 10ª, 11ª e 12ª regatas - Mateus Isaac

07:00 - 7ª, 8ª e 9ª regatas - Brasil

07:00 - 7ª, 8ª e 9ª regatas - Brasil

Vôlei

04:00 - Itália vs. Egito

08:00 - Estados Unidos vs. Alemanha

12:00 - Eslovênia vs. Sérvia

16:00 - França vs. Canadá

Vôlei de Praia

07:00 - Masculino ou Feminino - Jogo preliminar - André e George (Brasil) vs. Diáz e Alayo (Cuba)

12:00 - Masculino ou Feminino - Jogo preliminar - Carol e Bárbara (Brasil) vs. Paulikiene e Raupelyte (Lituânia)

16:00 - Masculino ou Feminino - Jogo preliminar - Ana Patrícia e Duda (Brasil) vs. Liliana e Paula (Espanha)

Onde assistir às Olimpíadas de Paris 2024?

Os Jogos Olímpicos de Paris terão disputas em todos os dias, de 24 de julho a 11 de agosto, e em diversos horários. Muitas modalidades terão transmissão da TV Globo e de plataformas de streaming, especialmente de jogos com a participação de atletas da seleção brasileira.

Veja como assistir:

TV aberta: Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições;

Globo, com as cerimônias de abertura e encerramento e as principais competições; TV por assinatura: Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades;

Sportv, com transmissão das competições das principais modalidades; Streaming: Globoplay;

Globoplay; Youtube (online e gratuito): Cazé TV.

Como assistir às Olimpíadas de Paris 2024 online e de forma gratuita?

A CazéTV, no YouTube, está transmitindo uma série de modalidades durante todos os dias. Além disso, é possível acompanhar pela Globo, na TV aberta.

1 /4 Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 (Símbolos de liberdade e inclusão, as mascotes Phryges representam os valores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024)

2 /4 La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar (La'eeb mascote da Copa do Mundo 2022 Catar)

3 /4 Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020 (Mascotes das Olimpíadas de Tóquio 2020)

4/4 Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos (Mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 posam para fotos)

