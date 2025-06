O que fez a final da NBA entre Thunder e Pacers entrar para a história?

Um novo recorde foi atingido na final da NBA, que aconteceu no último domingo, 22, na arena Gainbridge Fieldhouse, em Indiana, Estados Unidos. Entretanto, o marco não teve nada a ver com o basquete!

O jogo 7 da final teve a maior audiência da liga em seis anos, com cerca de 16,4 milhões de telespectadores. O marco ocorreu para o alívio dos organizadores, considerando que a média de toda a série de 2025 foi de 10,3 milhões por partida, a mais baixa desde 2021.

A partida histórica marcou a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Indiana Pacers, por 103 a 91. Segundo informações da Bloomberg, o recorde ocorreu mesmo com as duas equipes tendo mercados considerados inferiores aos demais.

Logo no primeiro quarto, o armador Tyrese Haliburton, principal jogador dos Pacers, sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, favorecendo a vitória do Thunder.

Os dados foram divulgados pela ESPN, do grupo Walt Disney, que dividiu a transmissão simultaneamente com a emissora ABC.