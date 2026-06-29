O que acontece se o Brasil perder do Japão no mata-mata da Copa do Mundo hoje?

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, em Houston — e, pela primeira vez na Copa do Mundo de 2026, vale tudo ou nada. A fase de grupos acabou. A partir de agora, quem perde está eliminado.

O jogo abre a fase de mata-mata, na rodada de 16 avos de final.

Diferentemente da primeira fase, em que um tropeço podia ser compensado nos jogos seguintes, aqui não há segunda chance: uma derrota encerra a participação brasileira no Mundial na hora.

E se empatar?

No mata-mata, não existe empate. Se o jogo terminar igual no tempo normal, segue para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, a vaga é decidida nos pênaltis.

Ou seja: o Brasil só está eliminado se perder no tempo normal, na prorrogação ou na disputa por penalidades.

E se vencer?

Com a vitória, o Brasil avança às oitavas de final e segue vivo na busca pelo hexacampeonato. O adversário seguinte sairá do confronto entre o vencedor de Bélgica ou Portugal e outro classificado da chave — definido conforme os demais jogos do mata-mata avançam.

Por ora, porém, só importa o Japão. Diante de um adversário invicto na fase de grupos, o recado para a seleção é simples: ganhar ou ir para casa.