Esporte

Fase de grupos copa 2026

O que acontece se o Brasil ganhar do Japão no mata-mata da Copa do Mundo hoje?

Vitória nesta segunda-feira leva a seleção às oitavas de final, contra o vencedor de Costa do Marfim e Noruega

Vini Jr: em 14 jogos contra o Japão, o Brasil soma 11 vitórias (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vini Jr: em 14 jogos contra o Japão, o Brasil soma 11 vitórias (Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 04h11.

O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026.

Em caso de vitória, a seleção avança às oitavas de final e mantém vivo o sonho do hexacampeonato.

Quando seria o próximo jogo?

Se passar pelo Japão, o Brasil volta a campo no domingo, 5 de julho, às 17h, no horário de Brasília, pelas oitavas de final, no estádio de Nova York/Nova Jersey.

A data e o horário já estão definidos: a Fifa fixou todo o chaveamento antes do início do mata-mata, então o caminho da seleção até a final não depende de novos sorteios.

Quem seria o adversário?

O próximo rival sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que também se enfrentam na fase de 16 avos.

A Noruega chegou ao mata-mata como vice-líder do Grupo I, após a derrota para a França na última rodada.

E depois das oitavas?

Caso avance novamente, o Brasil disputaria as quartas de final no sábado, 11 de julho, às 18h, em Miami.

Pelo lado da seleção no chaveamento, uma eventual semifinal está marcada para 15 de julho, em Atlanta, e a final, para 19 de julho, em Nova Jersey.

Por ora, porém, nada disso vale sem o resultado de segunda.

No mata-mata, quem perde está eliminado — e o Brasil precisa primeiro superar um Japão que terminou invicto a fase de grupos.

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