Jogos de hoje, sexta-feira, 9 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 9, será marcada por uma maratona de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com destaque para o confronto entre XV de Jaú x Corinthians. O duelo será exibido na TV aberta pela Record News.
Outros destaques do dia incluem os jogos das quartas de final da Copa Africana de Nações, com seleções como Mali, Senegal, Camarões e Marrocos, além da rodada da Copa da Inglaterra e da Bundesliga com Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa São Paulo de Futebol Júnior
- 08h45 - Inter de Limeira x CSA – Paulistão (YouTube)
- 11h00 - América-SP x Bahia – Xsports
- 13h00 - Volta Redonda x Atlético-BA – Paulistão (YouTube)
- 13h00 - América-RN x Sobradinho – Paulistão (YouTube)
- 13h00 - Botafogo-SP x Tuna Luso – Paulistão (YouTube)
- 13h00 - Capivariano x Rio Branco-ES – Paulistão (YouTube)
- 13h00 - São Bento x FC Cascavel – Paulistão (YouTube)
- 15h15 - Santa Fé x Chapecoense – Paulistão (YouTube)
- 15h15 - Tanabi x Goiás – Paulistão (YouTube)
- 15h15 - Bandeirante x Santa Cruz – Paulistão (YouTube)
- 15h15 - Flamengo-SP x Vitória – Ulisses TV
- 15h15 - Juventus x Retrô – Paulistão (YouTube)
- 16h00 - Trindade x Luverdense – Paulistão (YouTube)
- 16h45 - Olímpico x Carajás – Paulistão (YouTube)
- 17h15 - Velo Clube x Guanabara City – Paulistão (YouTube)
- 18h00 - Noroeste x Atlético-PI – Paulistão (YouTube)
- 18h15 - XV de Jaú x Corinthians – Record News e Xsports
- 18h45 - Osasco x Maricá – Paulistão (YouTube)
- 18h45 - Guarani x Naviraiense – Paulistão (YouTube)
- 19h00 - Grêmio Prudente x Ceará – Xsports (YouTube)
- 19h15 - Barra x Esporte de Patos – Paulistão (YouTube)
- 19h30 - I9 FC x Vasco – CazéTV
- 20h15 - Comercial x América-MG – Paulistão (YouTube)
- 21h00 - Araçatuba x Athletico-PR – Xsports
- 21h00 - Assisense x Athletic – Paulistão (YouTube)
- 21h30 - Francana x Cruzeiro – CazéTV
Copa Africana de Nações – Quartas de final
- 13h00 - Mali x Senegal – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 16h00 - Camarões x Marrocos – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Saudita
- 10h10 - Al Khaleej x Damac – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 12h05 - Al Taawoun x Al Shabab – Canal GOAT
- 14h30 - Al Kholood x Al Ittihad – Canal GOAT e SporTV
Campeonato Alemão (Bundesliga)
- 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – CazéTV, SporTV e OneFootball
Copa da Inglaterra
- 16h30 - Wrexham x Nottingham Forest – ESPN e Disney+
- 16h30 - Preston x Wigan – Disney+
- 16h30 - MK Dons x Oxford United – Disney+
- 16h30 - Port Vale x Fleetwood Town – Disney+
Campeonato Espanhol
- 17h00 - Getafe x Real Sociedad – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Pernambucano
- 18h30 - Retrô x Vitória-PE – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
- 20h30 - Náutico x Maguary – Canal GOAT
Campeonato Colombiano
- 20h00 - Santa Fe x Deportivo Táchira – Disney+
Campeonato Mexicano Feminino
- 22h00 - Atlético San Luis x Pumas – Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians na Copinha?
O jogo XV de Jaú x Corinthians será transmitido ao vivo na Record News e Xsports, às 18h15.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 9.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 9.
Record
- 18h15 - XV de Jaú x Corinthians – Copinha
Band
- 16h00 - Camarões x Marrocos – Copa Africana de Nações
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
SporTV
- 14h30 - Al Kholood x Al Ittihad – Campeonato Saudita
- 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Bundesliga
BandSports
- 13h00 - Mali x Senegal – Copa Africana de Nações
- 16h00 - Camarões x Marrocos – Copa Africana de Nações
- 10h10 - Al Khaleej x Damac – Campeonato Saudita
ESPN
- 16h30 - Wrexham x Nottingham Forest – Copa da Inglaterra
ESPN 4
- 17h00 - Getafe x Real Sociedad – Campeonato Espanhol
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
CazéTV
- 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Campeonato Alemão
- 19h30 - I9 FC x Vasco – Copinha
- 21h30 - Francana x Cruzeiro – Copinha
Disney+
- 16h30 - Wrexham x Nottingham Forest – Copa da Inglaterra
- 16h30 - Preston x Wigan – Copa da Inglaterra
- 16h30 - MK Dons x Oxford United – Copa da Inglaterra
- 16h30 - Port Vale x Fleetwood Town – Copa da Inglaterra
- 17h00 - Getafe x Real Sociedad – Campeonato Espanhol
- 20h00 - Santa Fe x Deportivo Táchira – Campeonato Colombiano
- 22h00 - Atlético San Luis x Pumas – Campeonato Mexicano Feminino
Paulistão (YouTube)
- Todos os jogos listados da Copinha transmitidos neste canal
Xsports
- 11h00 - América-SP x Bahia – Copinha
- 18h15 - XV de Jaú x Corinthians – Copinha
- 19h00 - Grêmio Prudente x Ceará – Copinha (YouTube)
- 21h00 - Araçatuba x Athletico-PR – Copinha
Canal GOAT (YouTube)
- 10h10 - Al Khaleej x Damac – Campeonato Saudita
- 12h05 - Al Taawoun x Al Shabab – Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Kholood x Al Ittihad – Campeonato Saudita
- 18h30 - Retrô x Vitória-PE – Campeonato Pernambucano
- 20h30 - Náutico x Maguary – Campeonato Pernambucano
Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)
- 13h00 - Mali x Senegal – Copa Africana de Nações
- 16h00 - Camarões x Marrocos – Copa Africana de Nações