Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 9 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 06h00.

Última atualização em 9 de janeiro de 2026 às 13h45.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A sexta-feira, 9, será marcada por uma maratona de jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com destaque para o confronto entre XV de Jaú x Corinthians. O duelo será exibido na TV aberta pela Record News.

Outros destaques do dia incluem os jogos das quartas de final da Copa Africana de Nações, com seleções como Mali, Senegal, Camarões e Marrocos, além da rodada da Copa da Inglaterra e da Bundesliga com Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa São Paulo de Futebol Júnior

  • 08h45 - Inter de Limeira x CSA – Paulistão (YouTube)
  • 11h00 - América-SP x Bahia – Xsports
  • 13h00 - Volta Redonda x Atlético-BA – Paulistão (YouTube)
  • 13h00 - América-RN x Sobradinho – Paulistão (YouTube)
  • 13h00 - Botafogo-SP x Tuna Luso – Paulistão (YouTube)
  • 13h00 - Capivariano x Rio Branco-ES – Paulistão (YouTube)
  • 13h00 - São Bento x FC Cascavel – Paulistão (YouTube)
  • 15h15 - Santa Fé x Chapecoense – Paulistão (YouTube)
  • 15h15 - Tanabi x Goiás – Paulistão (YouTube)
  • 15h15 - Bandeirante x Santa Cruz – Paulistão (YouTube)
  • 15h15 - Flamengo-SP x Vitória – Ulisses TV
  • 15h15 - Juventus x Retrô – Paulistão (YouTube)
  • 16h00 - Trindade x Luverdense – Paulistão (YouTube)
  • 16h45 - Olímpico x Carajás – Paulistão (YouTube)
  • 17h15 - Velo Clube x Guanabara City – Paulistão (YouTube)
  • 18h00 - Noroeste x Atlético-PI – Paulistão (YouTube)
  • 18h15 - XV de Jaú x Corinthians – Record News e Xsports
  • 18h45 - Osasco x Maricá – Paulistão (YouTube)
  • 18h45 - Guarani x Naviraiense – Paulistão (YouTube)
  • 19h00 - Grêmio Prudente x Ceará – Xsports (YouTube)
  • 19h15 - Barra x Esporte de Patos – Paulistão (YouTube)
  • 19h30 - I9 FC x Vasco – CazéTV
  • 20h15 - Comercial x América-MG – Paulistão (YouTube)
  • 21h00 - Araçatuba x Athletico-PR – Xsports
  • 21h00 - Assisense x Athletic – Paulistão (YouTube)
  • 21h30 - Francana x Cruzeiro – CazéTV

Copa Africana de Nações – Quartas de final

  • 13h00 - Mali x Senegal – Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h00 - Camarões x Marrocos – Band, Bandplay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Saudita

  • 10h10 - Al Khaleej x Damac – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 12h05 - Al Taawoun x Al Shabab – Canal GOAT
  • 14h30 - Al Kholood x Al Ittihad – Canal GOAT e SporTV

Campeonato Alemão (Bundesliga)

  • 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – CazéTV, SporTV e OneFootball

Copa da Inglaterra

  • 16h30 - Wrexham x Nottingham Forest – ESPN e Disney+
  • 16h30 - Preston x Wigan – Disney+
  • 16h30 - MK Dons x Oxford United – Disney+
  • 16h30 - Port Vale x Fleetwood Town – Disney+

Campeonato Espanhol

  • 17h00 - Getafe x Real Sociedad – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Pernambucano

  • 18h30 - Retrô x Vitória-PE – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
  • 20h30 - Náutico x Maguary – Canal GOAT

Campeonato Colombiano

  • 20h00 - Santa Fe x Deportivo Táchira – Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

  • 22h00 - Atlético San Luis x Pumas – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians na Copinha?

O jogo XV de Jaú x Corinthians será transmitido ao vivo na Record News e Xsports, às 18h15.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 9.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 9.

Record

  • 18h15 - XV de Jaú x Corinthians – Copinha

Band

  • 16h00 - Camarões x Marrocos – Copa Africana de Nações

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

  • 14h30 - Al Kholood x Al Ittihad – Campeonato Saudita
  • 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Bundesliga

BandSports

  • 13h00 - Mali x Senegal – Copa Africana de Nações
  • 16h00 - Camarões x Marrocos – Copa Africana de Nações
  • 10h10 - Al Khaleej x Damac – Campeonato Saudita

ESPN

  • 16h30 - Wrexham x Nottingham Forest – Copa da Inglaterra

ESPN 4

  • 17h00 - Getafe x Real Sociedad – Campeonato Espanhol

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

  • 16h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – Campeonato Alemão
  • 19h30 - I9 FC x Vasco – Copinha
  • 21h30 - Francana x Cruzeiro – Copinha

Disney+

  • 16h30 - Wrexham x Nottingham Forest – Copa da Inglaterra
  • 16h30 - Preston x Wigan – Copa da Inglaterra
  • 16h30 - MK Dons x Oxford United – Copa da Inglaterra
  • 16h30 - Port Vale x Fleetwood Town – Copa da Inglaterra
  • 17h00 - Getafe x Real Sociedad – Campeonato Espanhol
  • 20h00 - Santa Fe x Deportivo Táchira – Campeonato Colombiano
  • 22h00 - Atlético San Luis x Pumas – Campeonato Mexicano Feminino

Paulistão (YouTube)

  • Todos os jogos listados da Copinha transmitidos neste canal

Xsports

  • 11h00 - América-SP x Bahia – Copinha
  • 18h15 - XV de Jaú x Corinthians – Copinha
  • 19h00 - Grêmio Prudente x Ceará – Copinha (YouTube)
  • 21h00 - Araçatuba x Athletico-PR – Copinha

Canal GOAT (YouTube)

  • 10h10 - Al Khaleej x Damac – Campeonato Saudita
  • 12h05 - Al Taawoun x Al Shabab – Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Kholood x Al Ittihad – Campeonato Saudita
  • 18h30 - Retrô x Vitória-PE – Campeonato Pernambucano
  • 20h30 - Náutico x Maguary – Campeonato Pernambucano

Band.com.br, Bandplay e Esporte na Band (YouTube)

  • 13h00 - Mali x Senegal – Copa Africana de Nações
  • 16h00 - Camarões x Marrocos – Copa Africana de Nações
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Do Brasil à Europa: os campeões do futebol em 2016

TikTok será plataforma oficial de vídeos da Copa do Mundo 2026

O jogador brasileiro que bateu recorde na Premier League

Jogos de hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Pop

Big Day BBB 26: que horas começa o anúncio dos participantes? Veja onde assistir

Minhas Finanças

De eleições a eventos improváveis: as apostas que movimentaram 2025

Um conteúdo SBT News

Acordo UE-Mercosul é 'passo econômico e geopolítico importante', diz Amorim

Casual

The Macallan lança uísque inspirado no ritual do chá