As 10 cidades do agro brasileiro que geraram R$ 66 bilhões em 2025

O agronegócio brasileiro atingiu um novo recorde em 2025. O valor a produção das principais culturas agrícolas chegou a R$ 927,2 bilhões, alta nominal de 18,4% em relação ao ano anterior, segundo a Pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM 2025), do Instituto Brasileiro de Gegografia e Estatística (IBGE), divulgada nesta quinta-feira, 17.

Dentro desse cenário, alguns municípios se destacaram pela concentração de produção e geração de riqueza no campo. Os 10 municípios com maior valor de produção agrícola do país somaram R$ 65,9 bilhões, o equivalente a 7,1% do total nacional.

A lista é dominada pelo Centro-Oeste: oito dos dez maiores municípios agrícolas estão nessa região, sendo cinco deles em Mato Grosso, três em Goiás e dois na Bahia.

O município de Sapezal (MT) liderou o ranking nacional de valor de produção agrícola em 2025, com R$ 8,6 bilhões — o destaque da produção local foi o algodão herbáceo, responsável por aproximadamente R$ 5,1 bilhões em valor gerado.

Na segunda posição aparece São Desidério (BA), que registrou R$ 8,2 bilhões em valor de produção. A soja foi o principal destaque do município, com R$ 4,5 bilhões gerados, enquanto o algodão contribuiu com R$ 3,1 bilhões.

Em terceiro lugar ficou Sorriso (MT), com R$ 7,7 bilhões. O município, que havia ocupado a primeira posição anteriormente, caiu no ranking em 2025 após a criação de Boa Esperança do Norte (MT), que incorporou parte do território produtivo antes pertencente a Sorriso.

Completam a lista dos dez maiores municípios agrícolas do Brasil em valor de produção: Campo Novo do Parecis (MT),Nova Ubiratã (MT), Rio Verde (GO), Primavera do Leste (MT), Jataí (GO), Luís Eduardo Magalhães (BA) e Mineiros (GO).

O avanço da soja, do milho e do algodão explica boa parte da concentração dos maiores valores de produção nos municípios do Centro-Oeste brasileiro.

Soja e milho

A expansão das principais commodities agrícolas ajudou a elevar o desempenho dos municípios produtores. Em 2025, a soja manteve a liderança entre os produtos agrícolas brasileiros, com R$ 315,7 bilhões em valor de produção, representando 34% do total levantado pela PAM.

O milho também teve papel importante no desempenho do setor. A cultura registrou produção recorde de 141,2 milhões de toneladas, com aumento de 23,1% em relação ao ano anterior.

O crescimento da soja, do milho e do algodão fez o Centro-Oeste ultrapassar o Sudeste no valor da produção agrícola. A região alcançou R$ 288 bilhões em 2025, alta de 31,8% em relação a 2024.

Mato Grosso permaneceu como o principal estado agrícola do país, com participação de 17,9% no valor nacional da produção.