Nova Iguaçu x Volta Redonda: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Partida entre Nova Iguaçu x Volta Redonda é válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca

Mateus Omena

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18h33.

Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 18h33.

Nova Iguaçu e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 20h, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube.

A equipe da casa busca uma vitória para se manter na zona de classificação às quartas de final do Grupo B. Já o Volta Redonda, embalado na competição, precisa vencer para assumir a liderança do Grupo A.

Confira abaixo as prováveis escalações para o confronto:

  • Nova Iguaçu – Técnico: Carlos Vitor
    Mota; Yan Silva, Davi Soares, Augusto, Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Lucas Cruz, Rickelme, Xandinho, Léo David.
  • Volta Redonda – Técnico: Rodrigo Santana
    Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Bruno Barra, Lucas Adell; Dener, Marquinhos, PK, MV; Ygor Catatau.

Onde assistir ao vivo o jogo Nova Iguaçu x Volta Redonda hoje pelo Carioca?

O jogo desta segunda-feira, 26, às 20h, entre Nova Iguaçu e Volta Redonda terá transmissão ao vivo no canal CazéTV, no YouTube.

Como assistir online o jogo Nova Iguaçu x Volta Redonda hoje?

A partida será transmitida online pela CazéTV, gratuitamente no YouTube.

