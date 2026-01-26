Nova Iguaçu x Volta Redonda: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Repórter
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 18h33.
Última atualização em 26 de janeiro de 2026 às 18h33.
Nova Iguaçu e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira, 26, às 20h, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2026. A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV, no YouTube.
A equipe da casa busca uma vitória para se manter na zona de classificação às quartas de final do Grupo B. Já o Volta Redonda, embalado na competição, precisa vencer para assumir a liderança do Grupo A.
Confira abaixo as prováveis escalações para o confronto:
