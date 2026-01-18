Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Repórter
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 11h11.
O Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam neste domingo, 18, às 18h, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da Taça Guanabara. A partida será transmitida ao vivo na Globo (TV aberta, para o RJ) e no Premiere (pay-per-view).
Após vencer o Maricá por 4 a 2 com força máxima, o Vasco, comandado por Fernando Diniz, busca manter os 100% de aproveitamento no estadual. O time terá mudanças: Lucas Piton está suspenso após expulsão na última rodada, e o atacante Vegetti, envolvido em negociação com o Cerro Porteño, deve ficar de fora. Por outro lado, os recém-chegados Johan Rojas e Alan Saldivia podem fazer suas estreias.
O Nova Iguaçu também chega embalado, após vencer o Sampaio Corrêa por 3 a 1 fora de casa. A equipe da Baixada Fluminense tenta surpreender um dos grandes do Rio e somar mais pontos na Taça Guanabara.
O jogo deste domingo, às 18h, entre Vasco e Nova Iguaçu terá transmissão ao vivo na Globo (para o Rio de Janeiro) e no Premiere.
Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, que retransmite o sinal da Globo e do Premiere para assinantes.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Alan Saldivia, Lucas Freitas e Victor Luís; Hugo Moura, Tchê Tchê, JP, Estrella e Garré; GB. Técnico: Fernando Diniz.
Nova Iguaçu: Mota; Yan Silva, Sidão, Davi e Wender; Jorge Pedra, Léo Rafael, Rickelme e Di Maria; Xandinho e Vini Charopem.
Técnico: Carlos Vitor.