Como Mckenna Grace revisita os figurinos de 'Jogos Vorazes' na turnê do novo filme

Os figurinos mais lembrados de "Jogos Vorazes" voltaram aos holofotes na turnê de divulgação do novo filme da saga. Mckenna Grace tem usado este espaço para usar looks que remetem à história da saga, desde momentos icônicos como o vestido de noiva de Katniss, que se transformou em chamas, até o vestido usado pela intérprete de Johanna Mason na premiere de "Jogos Vorazes: Em Chamas", em 2013.

Com a stylist Molly Dickson, Grace adotou o method dressing, prática de levar elementos de um filme ou personagem às roupas usadas na divulgação. A atriz, que interpreta a tributo Maysilee Donner, buscou referências nos figurinos de Panem e no que as estrelas da franquia vestiram fora das telas.

O vestido de noiva e as chamas de Katniss

A homenagem ao vestido de noiva abriu, em 6 de outubro, a exposição de figurinos da saga no Museu Rodin, em Paris. Grace vestiu uma peça de arquivo de Monique Lhuillier que evocava o modelo criado por Tex Saverio para o filme. Na cena, Katniss gira diante da plateia e o vestido branco dá lugar a um traje escuro com asas de tordo.

Em Berlim, a atriz voltou a "Jogos Vorazes: Em Chamas" com um modelo feito sob medida por Cong Tri. A referência veio de outra aparição pública de Katniss em Panem, o desfile de carruagens em que o traje da tributo parece pegar fogo.

Atriz também homenageou Rue

Para participar do programa Today, em Nova York, Grace escolheu um vestido curto azul de mangas bufantes da Betsey Johnson. A cor e o corte remetem à roupa de Rue, interpretada por Amandla Stenberg, na entrevista televisionada dos tributos em "Jogos Vorazes" (2012). Uma bolsa Judith Leiber em formato de borboleta completou o visual.

O mesmo vestido de Jena Malone

Grace recuperou o próprio vestido midi em creme e cinza que Jena Malone, intérprete de Johanna Mason, usou na première nova-iorquina de "Jogos Vorazes: Em Chamas", em 2013. A atriz publicou uma foto com a peça ao lado de um registro de Malone no evento.

No Academy Museum Gala, em Los Angeles, a homenagem foi para Jennifer Lawrence. Grace usou um longo vermelho da Mônot, feito sob medida, inspirado no Calvin Klein que Lawrence vestiu no Oscar de 2011, um ano antes de estrear como Katniss.

As borboletas de Effie e a arena de Maysilee

As borboletas apareceram em presilhas, bolsas e vestidos ao longo da turnê. Em uma participação no programa britânico The One Show, Grace combinou um vestido com borboletas e acessórios de cabelo com o mesmo motivo. O visual remete ao traje de Effie Trinket em "Jogos Vorazes: Em Chamas" e ganha outro sentido no novo filme, em que as borboletas da arena são criaturas letais.

Já em Londres, Grace levou a referência ao cenário com um vestido da Almée Couture que reproduzia a paisagem da arena do Segundo Massacre Quaternário, com montanhas arroxeadas, céu ondulado e flores.

Quando estreia 'Amanhecer na Colheita'?

O filme chega aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 19, com sessões de pré-estreia no dia 18. A história se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro longa e acompanha o jovem Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, na 50ª edição dos Jogos. Maysilee é uma das tributos do Distrito 12 enviadas à mesma arena.

Confira o trailer de 'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita'