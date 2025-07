F1: veja horários e onde assistir ao GP da Inglaterra

A Fórmula 1 vive um momento histórico neste fim de semana, de 4 a 6 de julho, com o retorno ao tradicional circuito de Silverstone, no Reino Unido. A etapa, que é a décima segunda da temporada, também celebra os 75 anos do primeiro Grande Prêmio da categoria, realizado em 13 de maio de 1950. Marca também o fim da primeira metade da temporada.

A McLaren, líder do campeonato de 2025, é apontada como favorita para mais uma vitória em casa. Com 14 vitórias em Silverstone, a equipe ocupa o segundo lugar entre as mais vitoriosas do local, ficando atrás apenas da Ferrari, que soma 18 triunfos. Lewis Hamilton, agora na Ferrari, é o maior vencedor do Grande Prêmio da Grã-Bretanha, com nove vitórias em sua carreira. O heptacampeão também tem a reta principal do circuito, a “Hamilton Straight”, batizada em sua homenagem. Apesar das expectativas em torno da McLaren, a Ferrari, com Charles Leclerc no pódio na última corrida, promete ser uma forte adversária.

Os fãs de automobilismo poderão acompanhar toda a emoção do Grande Prêmio do Reino Unido, com horários e canais de transmissão já definidos.

Sexta-feira – 04/07/2025

08h30 – Treino Livre 1: BandSports (TV fechada), Site da Band, F1TV Pro (streaming) e BandPlay

12h00 – Treino Livre 2: mesmas opções (BandSports, Site Band, F1TV Pro, BandPlay)

Sábado – 05/07/2025

07h30 – Treino Livre 3: BandSports, Site Band, F1TV Pro, BandPlay

11h00 – Qualificação: Band (aberta), BandSports, Site Band, F1TV Pro, BandPlay

Domingo – 06/07/2025

11h00 – Corrida: Band (sinal aberto e gratuito), Site da Band, F1TV Pro e BandPlay; reprise posterior no BandSports

Como assistir

Band (TV aberta): transmite a sessão de classificação (sábado) e a corrida (domingo) ao vivo.

BandSports (TV por assinatura): cobre os treinos livres, classificação e lembra reprises da corrida.

Site da Band e BandPlay: transmissões ao vivo via streaming, sem custo adicional para assinantes da Band.

F1TV Pro: serviço de assinatura da Fórmula 1 com cobertura completa — treinos, classificação e corrida — disponível também com narração em português

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

RBR: Max Verstappen e Liam Lawson

Mercedes: George Russell e Andrea Kimi Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

Sauber: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman

