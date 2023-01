No estilo NFL, Mundial de Clubes terá árbitros explicando decisões do VAR

Similar ao que ocorre no futebol americano, os árbitros do Mundial de Clubes, que ocorrerá no Marrocos de 1° a 11 de fevereiro, vão dirigir-se aos torcedores para explicar “o motivo” das decisões do VAR. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino.

"Esta é uma mensagem muito importante para todos os torcedores de futebol que desejam ver mais clareza nas decisões da arbitragem. Observe atentamente a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, e você verá uma grande mudança na forma como os árbitros comunicam as decisões do VAR”, disse Infantino em uma mensagem que ele postou em sua conta no Instagram.

"Pela primeira vez, os árbitros falarão diretamente com os torcedores no estádio e com os espectadores em casa por meio de seus microfones, explicando por que uma decisão foi tomada", acrescentou. "Isso mostra que a FIFA quer melhorar a clareza do VAR e melhorar a educação. Esperemos que gostem!"

A falta de transparência nas decisões do VAR (Árbitro Assistente de Vídeo, em inglês) tem sido uma reclamação comum desde a sua criação, justamente em um Mundial de Clubes, na edição de 2016. Jogadores e torcedores muitas vezes não entendem o raciocínio por trás da aceitação das decisões do VAR, gerando confusão e polêmica, justamente os motivos que levaram a FIFA a criar o aparelho.

Uma mudança parecia essencial, e a International Board (IFAB), instituição que estabelece as regras do futebol, abriu caminho, no dia 18 de janeiro, para aceitar que os árbitros explicassem suas decisões em público.

Reunido em Wembley, o IFAB validou a proposta do VAR para o Mundial de Clubes e o Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia (de 20 de julho a 20 de agosto). As comunicações entre o árbitro principal e seus assistentes de vídeo permanecerão confidenciais, mas a decisão final será explicada ao público.

“Achamos importante em termos de transparência, principalmente para os torcedores no estádio, que atualmente não recebem informações suficientes sobre essas decisões”, disse Mark Bullingham, presidente-executivo da FA, que faz parte do IFAB.

O Mundial de Clubes começa na quarta-feira, em Tânger, com o duelo da primeira fase entre Al Ahly (Egito) e Auckland City (Nova Zelândia). Com sete times participantes, incluindo os seis campeões da confederação da FIFA, Real Madrid e Flamengo iniciam sua participação nas semifinais. Além de Tânger, a outra sede será Rabat.